«الورق والطباعة» تجتمع لبحث تداعيات قطع التيار الكهربائى بتوقيتات لا تتناسب مع الصناعة

قررت شعبة تجار الورق و المكتبات والطباعة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عقد اجتماعا هذا الأسبوع لبحث تداعيات انقطاعات التيار الكهربائى عن بعض المناطق التى تشهد أماكن تصنيعية فى توقيتات لا تناسب احتياجات بعض المصنعين.

وقال محمد ياسو رئيس مجلس إدارة شعبتى تجار الورق و المكتبات والطباعة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه بعض العاملين بمجالات فى القطاع فى الفترة الراهنة نتيجة انقطاع التيار الكهربائى فى بعض التوقيتات.

وأضاف لـ”المال” أن الشعبة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء بمقر غرفة تجارة الإسكندرية بحضور عدد من أعضائها لبحث هذه المشكلة، وسبل مواجهتها، وتقديم حلول للتخفيف عن معاناة بعض المنتجين.