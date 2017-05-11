الورش تحاصر مدارس مطروح .. والأهالى تستغيث بالمحافظة

معتز محمود تقدم عدد من أهالى المنطقة المجاورة لمدارس باحثة البادية بشكوى إلى محافظة مطروح يتضررون فيها من وجود عدد كبير من الورش بالمنطقة. وقال مصدر بمحافظة مطروح، إنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، وكلف اللواء أشرف مصطفى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، بإرسال لجن



معتز محمود



تقدم عدد من أهالى المنطقة المجاورة لمدارس باحثة البادية بشكوى إلى محافظة مطروح يتضررون فيها من وجود عدد كبير من الورش بالمنطقة.



وقال مصدر بمحافظة مطروح، إنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، وكلف اللواء أشرف مصطفى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، بإرسال لجنة إلى المنطقة المُشار إليها واتخاذ القرار المناسب.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت منذ عدة أشهر عن الانتهاء من المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية، بشرق مدينة مرسى مطروح، والتى تعد أول منطقة حرفية مخططة معتمدة بخلاف المناطق الحرفية فى باقى المحافظات الأخرى.

وتأمل قيادات بمحافظة مطروح، أن تكون المنطقة الحرفية إحدى ركائز التعامل العلمى الفعال مع نموذج نقل الورش الحرفية إلى هذه المنطقة، حيث يتوافر بتخطيط المنطقة الحرفية إعداد مسطحات مناسبة لكل الورش والمخازن.

يُشار إلى أنه منذ نحو عام اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية بمنطقة الكيلو 9 شرقى مدينة مرسى مطروح على مساحة 112 ألف متر.



وقال المهندس إبراهيم الحفيان، مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، فى تصريحات صحفية سابقة، إن إعداد المخطط التفصيلى للمنطقة الحرفية نفذته إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأضاف أن المنطقة مزودة بالخدمات اللازمة منها شبكة طرق داخلية لتسمح بانسيابية الحركة، كما أنها نموذج للتنسيق المتميز مع هيئة العمليات بالقوات المسلحة، حيث تم الحصول على قيد ارتفاع مناسب لكل الأعمال الإنشائية بالمنطقة الحرفية.