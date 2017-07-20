الوراق.. بلطجية فى مواجهة دولة

الدولة تعرضت للبلطجية فى جزيرة الوراق هذا الأسبوع، من تجمهر وشتائم وتجرمة ثم تطورت إلى حمل الأسلحة ومواجهة الدولة فى شكل القوة البوليسية التى توجهت للجزيرة لاستعادة أراضى الدولة المنهوبة منذ عشرات السنين منذ عهد مبارك وما قبله.. سماسرة سلب الأراضى تدافع عن سنين طويلة تقلبوا فيها فى اللاقانون لوضع ال

الدولة تعرضت للبلطجية فى جزيرة الوراق هذا الأسبوع، من تجمهر وشتائم وتجرمة ثم تطورت إلى حمل الأسلحة ومواجهة الدولة فى شكل القوة البوليسية التى توجهت للجزيرة لاستعادة أراضى الدولة المنهوبة منذ عشرات السنين منذ عهد مبارك وما قبله.. سماسرة سلب الأراضى تدافع عن سنين طويلة تقلبوا فيها فى اللاقانون لوضع اليد على أراضى الدولة بالغش والرشوة وتربعوا على مملكة الفساد والأعمال غير الشرعية، والضحية الناس الغلابة الذين وقعوا فى الحوجة إلى المأوى، فكان انضمام المواطن الشريف ضد البوليس أمرا حتميا.

تحمل هذه الحملة عدة عوامل تؤدى الى ازدواجية المفاهيم والمرامى المستحيلة فى حل مسائل جذرية يرقد فى طياتها أمن المواطن، ولكن فى طياتها أيضا حق الدولة فى استرجاع أراض نهبت عن طريق الفساد الممدد فى استرخاء على خريطة الوطن وأراضيه من الإسكندرية إلى أسوان والضحية دائما المواطن الذى رضى على نفسه أخذ مأواه من بلطجية الأراضى والبناء عليها، بمساعدة بعض الجهات الحكومية مثل المحليات التى سهلت بالفساد على واضعى اليد كل مستحيل، بلطجية وضعوا أيديهم على الأراضى بلا رادع أو قانون وبدأوا فى بيعها للمواطن الغلبان الذى لا يبغى من ورائها إلا أربع حوائط ثم الحصول على هذه الأرض بثمن مهاود بالمقارنة بأسعار الحكومة الرسمية.

بلطجية لصوص استولوا على أراض ملك الدولة بلا مقابل مادى تاجروا بها وكسبوا الملايين من المواطن الغلبان، ثم يقومون بتهريب السلاح للجزيرة لمواجهة الشرطة؟!

هل كان القانون فى غفوة كل هذه السنوات ؟ ألم يكن هناك عشرات المحافظين ثم وزارة الداخلية وأقسامها فيما يخص أراضى الدولة؟ هل تم بناء تلك العمارات متعددة الأدوار فى الخفاء؟ بل هى تحت نظر الجهات الحكومية المنوط بها المنطقة فهذه الجزيرة فى وسط مديرية الجيزة، ألم يمر بها أحد المسئولين ولو على سبيل المصادفة ليرى كل هذه الإطاحات بالقانون ؟ محتمل أن الخطأ يكمن فى عدم مرور الرئيس السيسى بنفسه وكأن المناصب والنقود التى تقاضاها المسئولون تذهب هباء فى هذه الدولة؟

أم على سبيل المثال ألا يوجد بلاغ من أى مواطن ضد هؤلاء البلطجية..؟ فى عصر السيسى هناك بلاغات ياما ولم يهتم بها أى من المسئولين، أعرف بعض سكان الجزيرة وكأنهم فى أحد جزر المحيط الهادى، من حيث سرقة البلطجية للأراضى فى سلام، ولكن إحقاقا للحق هناك أيضا ممن تعدت عليهم الحكومة وهم يحملون صكوكا قانونية وعقودا صحيحة ولهم الملكية المطلقة، وهو ما يحتاج الحوار والحنكة الحكومية فى مواجهة أمن المواطن.

إذا أخذنا الخط على استقامته لنصل إلى علاقة المواطن بالقانون فهى صفر إذ حين يتجه المظلوم فى هذا البلد لأخذ حقه يصطدم بالخصم «البلطجى» له علاقات وطيدة بالجهات المعنية بالمشكلة، فالخارج على القانون عادة الأكثر جرأة فى توطيد العلاقات إذ يتواصلون فى يسر مع من على شاكلتهم ممن يرضون بالسحت فى المحليات وغيرها.

قد يكمن الحل بكل بساطة فى عمل خريطة لشق الشوارع المستقيمة لهذه الأماكن العشوائية، والتفاهم العادل لتعويض كامل للبيوت التى تملك عقودا رسمية فى أخذ جزء من الأرض لشق الشوارع، وبالمقابل هدم البيوت المخالفة للقانون، فلن تظل هذه العشوائيات للأبد، ولن تظل سيطرة البلطجية حتى تواجه الدولة بالسلاح؟! ولكن ما سر ترك الدولة لهؤلاء البلطجية بلا رادع أحرارا وعلى جميع المستويات على حل شعورهم، بدءا من الأراضى حتى الاعتداء على الأفراد فليس بسبب الإرهاب نخلق إرهابا آخر وتتحول مصر إلى غابة.. ؟! على الدولة القوة والبطش فى العدل. بلطجية فى مواجهة الدولة؟.. شىء مخز.