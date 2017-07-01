الوداد يشعل مجموعة الأهلي بفوزه على القطن المستسلم

على المصرى أشعل الوداد البيضاوي المغربي المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم الأهلي، بفوزه على مضيفه القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، لدور الستة عشر "المجموعات". سجل الهدف الأول للضيوف، أشرف بنشرقي، قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول للم

على المصرى

أشعل الوداد البيضاوي المغربي المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم الأهلي، بفوزه على مضيفه القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، لدور الستة عشر “المجموعات”.





سجل الهدف الأول للضيوف، أشرف بنشرقي، قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط الأول للمباراة التي أُقيمت على ملعب “روميدا أدجيا” بمدينة “جاروا” الكاميرونية، وإدارة الحكم الكيني ديفيز أوجينش أوموينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

وشهد شوط اللقاء الثاني حصول لاعب القطن عبد الله ألينجار على بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 68، ليستفيد الوداد من النقص العددي لأصحاب الأرض، ويسجل نعيم عرب الهدف الثاني للضيوف بعدها بأربع دقائق فقط.

بتلك النتيجة اشتعل جدول ترتيب المجموعة الرابعة، حيث قفز للمركز الثاني بعدما رفع رصيده للنقطة التاسعة، ويتصدر زاناكو الزامبي المجموعة برصيد 11 نقطة، وتراجع الأهلي للمركز الثالث بثماني نقاط، ويقبع القطن في قاع المجموعة، دون رصيد من النقاط.

وأصبح حسم التأهل عن تلك المجموعة متوقفًا على نتائج الجولة السادسة والأخيرة، والني ستقام الأسبوع المقبل، إذ يكفي الأهلي فوزه على القطن في برج العرب، بأي نتيجة للصعود لدور الثمانية مباشرة، دون النظر للقاء الآخر، الذي سيحدد فقط ترتيب المجموعة.