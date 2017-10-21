الوداد يستضيف اتحاد الجزائر في نصف نهائي أبطال إفريقيا

على المصري:يستضيف الوداد البيضاوي المغربى نظيره اتحاد الجزائر الجزائرى، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، وكانت مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الجزائرية، قبل 3 أسابيع انتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة، ويتقا

على المصري:

يستضيف الوداد البيضاوي المغربى نظيره اتحاد الجزائر الجزائرى، فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء، وكانت مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الجزائرية، قبل 3 أسابيع انتهت بالتعادل السلبي، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة، ويتقابل الفائز من لقاء اليوم، مع المتأهل من مواجهة نصف النهائى الآخر، التى تقام غدا الأحد، وتجمع بين الأهلي المصري والنجم الساحلى التونسى.

ويتعين على الوداد، الذي توج بالبطولة عام 1992، الفوز بأي نتيجة من أجل الصعود للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2011، فيما يحتاج اتحاد الجزائر، الذي مازال يبحث عن تتويجه الأول باللقب، للفوز أو للتعادل الإيجابي بأي نتيجة، من أجل بلوغ الدور النهائي في المسابقة القارية للمرة الثانية خلال الأعوام الـ3 الأخيرة.

ويبدو كلا الفريقين في أتم جاهزية للقاء، فبينما نفى سعيد الناصيري، رئيس الوداد، الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول تمرد بعض لاعبي الفريق نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، فإن إدارة اتحاد الجزائر شددت على تجديد الثقة بالمدير الفني البلجيكي بول بوت من خلال بيان رسمى.

وأكد اتحاد الجزائر، في البيان، أنه يكذب كل الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص اتصالات مع مدربين لخلافة الجهاز الفني الحالي، مشدداً أنه يضع كامل ثقته في الطاقم الفني.

من جانبه، أصر وزير الرياضة الجزائري، الهادي ولد علي، على تشجيع بعثة اتحاد الجزائر، قبل سفرها أول أمس الخميس، إلى مدينة الدار البيضاء، وتوجه ولد علي، إلى مطار الجزائر الدولي، حيث قام بتشجيع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وحثهم على تشريف الجزائر في المغرب.