الوداد يحفز لاعبيه بـ 12 ألف دولار للفوز بكأس إفريقيا

- البعثة تصل برج العرب على متن طائرة خاصةعلى المصرى قرر سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوى المغربى، منح كل لاعب فى فريق الكرة الأول، تقدر بـ 12 ألف دولار، للفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخ النادى، عندما يلاقى الأهلى، فى نهائى المسابقة، ويقام لقاء الذهاب يوم السبت الم

– البعثة تصل برج العرب على متن طائرة خاصة



على المصرى

قرر سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوى المغربى، منح كل لاعب فى فريق الكرة الأول، تقدر بـ 12 ألف دولار، للفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخ النادى، عندما يلاقى الأهلى، فى نهائى المسابقة، ويقام لقاء الذهاب يوم السبت المقبل، فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يستضيف ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء لقاء الإياب.

واتخذت إدارة الوداد، قرارا بتخصيص طائرة خاصة لبعثة الفريق، المسافرة إلى مصر غدا الأربعاء، استعدادا للمواجهة، من أجل توفير الراحة للاعبين، ليركز الجميع في المباراة الصعبة التي تنتظرهم، وأعلن النادى حالة الطوارئ استعدادا للمباراة، حيث بدأت ترتيبات السفر، منذ أمس الاثنين.

وكان من المفترض أن تشد بعثة ممثل الكرة المغربية، ستشد الرحال إلى مصر، يوم الخميس المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، الموعد الرسمى للقاء الذهاب، وتحديد السابعة من مساء السبت المقبل موعدا للقاء، لتقوم إدارة النادى المغربى، بتحديد غدا الأربعاء، موعدا للسفر إلى القاهرة.

جاء موعد السفر المبكر، بعدما قرر الحسين عموته، المدير الفنى للوداد، خوض ثلاثة تدريبات استعدادا للمباراة المرتقبة، التى يدخلها الوداد مكتمل الصفوف، بعد عودة لاعبيه المصابين جمال أيت بن بدر، وأنس أصباحي، ويغيب فقط المدافع أمين العطوشي الذي تعرض للطرد في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.