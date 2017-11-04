الوداد يحصد 2.5 مليون دولار بعد الفوز بلقبه القارى الثانى

على المصرى:لم يكتف الوداد البيضاوى المغربى، التتويج بنسخة 2017 لدورى أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على الأهلى، فى المباراة النهائية التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، والحصول على الميداليات الذهبية، بل وحصد 2.5 مليون دولار، كمكافأة الفوز باللقب.فيما لم

على المصرى:

لم يكتف الوداد البيضاوى المغربى، التتويج بنسخة 2017 لدورى أبطال أفريقيا، عقب تغلبه على الأهلى، فى المباراة النهائية التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، والحصول على الميداليات الذهبية، بل وحصد 2.5 مليون دولار، كمكافأة الفوز باللقب.

فيما لم يخرج الأهلى من البطولة خالى الوفاض، بل حصل على المركز الثانى، والميدالية الفضية، و1.25 مليون دولار، طبقا لقواعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، الذى رفع قيمة المكافأت التى يمنحا فى بطولاته المختلفه أواخر العام الماضى.

ورفع الكاف، بقيادة رئيسه السابق الكاميرونى عيسى حياتو، جوائز التشامبيونزليج الأفريقي، إلى 2.5 مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 67.66%، فيما رفع جائزة الوصيف، إلى 1.25 مليون دولار، بدلا من مليون دولار، بزيادة قدرها 25%.