الوداد بطلا لأفريقيا للمرة الثانية على حساب الأهلي

- الفريق المغربى توج باللقب بعد غياب 25 عاماعلى المصرى: توج الوداد البيضاوى المغربى، بلقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخه، بفوزه على الأهلى، فى إياب البطولة، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، و

– الفريق المغربى توج باللقب بعد غياب 25 عاما







على المصرى:

توج الوداد البيضاوى المغربى، بلقب دورى أبطال أفريقيا، للمرة الثانية فى تاريخه، بفوزه على الأهلى، فى إياب البطولة، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، وأدارها الحكم الجامبى بكارى جاساما.

وتأهل الوداد المغربى، لكأس العالم للأندية التى ستقام فى الإمارات الشهر المقبل، بفوزه على الأهلى بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-1.

وحقق الوداد لقبه الثانى بعد غياب 25 عاما، عم فوزه بلقب البطولة موسم 1992، وإعاد الوداد اللقب للمغرب مجددا، بعد غياب دام 18 عاما، حينما توج الرجاء البيضاوي بالبطولة عام 1999 على حساب الترجي التونسى، علما بأن الوداد أهدر فرصة الفوز باللقب عام 2011، عقب خسارته أمام الترجي في النهائي، فيما خسر اللقب فى المرة الثانية عام 2011.

وفشل الأهلى فى أحراز لقبه التاسع فى المسابقة، علما بأنه صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمان مرات، أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، فيما خسر المباراة النهائية مرتين فقط عامى 1983 و2007، بالإضافة لنسخة العام الحالى.

وقامت جماهير الأهلى المتواجدة فى ملعب اللقاء، بصناعة دخلة لحسين عفيفي، المشجع الأهلاوى المعروف، الذي فارق الحياة في الأيام الماضية، وكتب مشجعوه على الصورة: “أفنى حياته في عشق الأهلي.. قاتلوا على البطولة من أجله”.

وشهدت مقصورة ملعب “محمد الخامس”، استقبالاً رائعًا من جانب المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، لمحمود الخطيب نائب رئيس النادي الأسبق، والمرشح لرئاسة القلعة الحمراء.

واستقبل طاهر، الخطيب بالأحضان، في لقطة خطفت الأضواء، خاصة وأن الثنائي سيتنافس على كرسي رئاسة النادي الأهلي يوم 30 نوفمبر الجاري، علما بأن الخطيب سافر للمغرب أمس الجمعة، من أجل مؤازرة الأهلي في لقائه المرتقب.

بدأ الأهلى اللقاء، ضاغطا بحثا عن هدف مبكر يربك أصحاب الأرض والجمهور، وبالفعل أضاع وليد أزارو فرصة التقدم، فى الدقيقة الرابعة، بتبأطه فى تسديد الكره لينقذها دفاع الوداد، قبل أن يسدد مؤمن زكريا من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة 12، أبعدها زهير لعروبي حارس الوداد بنجاح.

وكانت أخطر فرص الوداد فى الدقيقة 31، بعدما سدد عبد العظيم الخضروف، الكرة لتصطدم بظهر حسين السيد، وتعاطفت عارضة شريف إكرامى، مع الأهلى.

ورد مؤمن زكريا بأضاعة هدف مؤكد من إنفراد صريح، فى الدقيقة 33، وسدد الكرة ليتصدى لها لعروبى ببراعة، ولم يسفر الوقت المتبقى عن جديد، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثانى، باغت أشرف بنشرقى دفاع الأهلى، بهجمة مرتدة، ومرر الكرة إلى إسماعيل الحداد، الذى سدد كرة أرضية، أصطدمت فى شباك شريف إكرمى من الخارج، فى الدقيقة 46.

وقام باكارى جاسما حكم المباراة، بإيقاف اللعب، بعد إشعال جماهير الوداد المغربى، الشماريخ وإلقاء فى تراك ملعب اللقاء، أدت لحجب الرؤية بسبب كثافة الدخان.

وأفسد رامى ربيعة، هجمة واعدة من الخطير إسماعيل الحداد، فى الدقيقة 58، أخرجها مدافع الأهلى لضربة ركنية، وأجرى حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، تغييره الأول بنزول أحمد حمودى بديلا لوليد أزارو.

وضحت رغبة الوداد فى الشوط الثانى فى تسجيل هدف لخطف اللقب، وراوغ أشرف بنشرقى عمرو السولية، وأرسل عرضية متقنة، أرتقى لها وليد الكرتى، وخطفها من قلبى دفاع الأهلى، ويضعها فى شباك شريف إكرامى، فى الدقيقة 69.

ولجأ حسام البدرى، لدكة البدلاء عقب أهتزاز شباكه، فأجرى تغييرين متتاليين، فأشرك عماد متعب وأخرج أحمد فتحى، ودخل وليد سليمان بديلا لحسين السيد.

وعاد بنشرقى لمراوغة دفاع الأهلى، وأرسل كرة عرضية أرضية، فى الدقيقة 80، ليضعها إسماعيل الحداد فى المرمى، لتنشق الأرض عن شريف إكرامى، وينقذ الأهلى من هدف قتل اللقاء.

وكاد مؤمن زكريا أن يعيد اللقاء لنقطة البداية، بعدما تبادل الكرة مع أحمد حمودى، فى الدقيقة 86، وفضل أن يسدد الكرة مباشرة بدلا من تمريرها عرضية، لتصطدم بشباك لعروبى من الخارج.

وكثف الأهلى ضغطه بحثا عن هدف تعديل النتيجة، ومر وليد سليمان من الناحية اليسرى، وأرسل عرضية، أخرجها الدفاع المغربى ببراعة.

واحتسب حكم اللقاء، ثلاثة دقائق فقط، كوقت محتسب بدل ضائع، اعترض عليها الجهاز الفنى للأهلى، بعدما توقف اللقاء كثيرا نتيجة التغييرات وإشعال الشماريخ فى أرض الملعب، لينتهى اللقاء بفوز الوداد بهدف نظيف، وتتويجه بطلا لدورى أبطال أفريقيا.