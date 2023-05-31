الودائع بالعملة المحلية تسجل 5.610 تريليون جنيه بنهاية أبريل

سجلت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، نحو 5.6107 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 5.614 تريليون جنيه بنهاية مارس.



وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات «

أسعار الفائدة

»، نحو 977.895 مليار جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 985.375 بنهاية مارس.



وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الجاري، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.



وافتتح «المركزي» عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي،ثم قامت لجنة السياسة النقدية بالعودة إلى التشديد النقدي، فقررت، في اجتماعها 30 مارس ، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.