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ودائع البنوك بالجنيه ترتفع بقيمة 59.4 مليار جنيه خلال ديسمبر 2019

سجلت ودائع القطاع العائلي زيادة بنحو 36 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي
سيد بدر 8:45 م, الخميس, 30 يناير 20 8:45 م, الخميس, 30 يناير 20

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اختتمت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العام الماضي بزيادة 59.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر فقط لتصل إلى 2.948 تريليون جنيه مقابل 2.88 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.

وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي أن ودائع العملة المحلية سجلت زيادة مطردة خلال العام الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 505 مليارات جنيه .

وأشارت التقارير إلى أن الزيادة في الودائع الجارية بالعملة المحلية بلغت 3.4 مليار جنيه لتسجل 461.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 457.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه .

بينما سجلت ودائع البنوك غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.487 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 2.431 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من نفس العام بزيادة 55.9 مليار جنيه .

تطور ودائع القطاع العائلي

وسجلت ودائع القطاع العائلي زيادة بنحو 36 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي، لتقود ارتفاع الودائع المحلية وتسجل نحو 2.47 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 2.43 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه تقريبًا .

كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 2.06 مليار جنيه لتصل إلى 65.93 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 63.87 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه .

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية لتصل إلى 409.5 مليار جنيه بزيادة 21.7 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2019 .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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