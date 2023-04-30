الودائع بالعملة الأجنبية تسجل 1.49 تريليون جنيه بنهاية مارس

شهدت الودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعًا طفيفًا، حسب تقرير حديث عن البنك المركزي المصري، لتسجل نحو 1.49 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.46 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية نحو 398.260 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 385.082 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023.

الودائع بالعملة المحلية

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بالعملة المحلية، بخلاف الحكومة، لتسجل 5.61 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.54 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي، نحو 985.375 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 882.775 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.

رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 30 مارس 2023، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.