الودائع بالعملة الأجنبية ترتفع إلى 1.53 تريليون جنيه بنهاية أبريل

ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية، حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ، إلى 1.53 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.49 تريليون جنيه بنهاية مارس.

وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية نحو 431.387 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 398.260 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وبلغت أرصدة الشهادات والوادئع لأجل نحو 1.10 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.09 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

ودائع القطاع المصرفي

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وسجلت الودائع

، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، نحو 2.043 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.95 تريليون جنيه.