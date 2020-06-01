بنـــوك

الودائع الدولارية ترتفع للشهر الثانى وتسجل 40.7 مليار دولار بنهاية أبريل (جراف)

الودائع الجارية بالعملات الأجنبية سجلت نحو 8.28 مليار دولار فى أبريل
سيد بدر 2:30 م, الأثنين, 1 يونيو 20 2:30 م, الأثنين, 1 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت الودائع الدولارية بالبنوك ارتفاعًا للشهر الثانى على التوالى لتسجل 40.68 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى مقابل 40.58 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.

وكانت الودائع الدولارية قد انخفضت لعدة أشهر متتالية خلال الفترة من يونيو 2019 إلى فبراير 2020 وفقدت نحو 2.6 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا فى مارس .

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى، أن الودائع الجارية بالعملات الأجنبية سجلت نحو 8.28 مليار دولار فى أبريل مقابل 8.099 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، بزيادة 190 مليون دولار.

بينما تراجعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لنحو 32.4 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 32.483 مليار دولار بنهاية مارس .

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الودائع الأجنبية للقطاع العائلى لتسجل 28.09 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 27.95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 140 مليون دولار.

بينما سجلت ودائع القطاع الخاص هبوطًا إلى 10.51 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 10.529 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.

وبلغت ودائع القطاع العام نحو 2.087 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 2.104 مليار دولار فى مارس.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

فائض صافي الأصول الأجنبية يتراجع إلى 3.03 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي (جراف)

سيد بدر 1:48 م, الأثنين, 1 يونيو 20

“المركزى” يسمح بتمويل مرتبات وأجور موظفي الشركات ومصروفات الطاقة بفائدة 8% (مستند)

سيد بدر 8:03 م, الأربعاء, 27 مايو 20

البنك المركزي : الأفراد سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات «ATM» خلال العيد

مصطفى الجُدي 12:22 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

البنك المركزي يطلق مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني عبر نشر 100 ألف POS قبل نهاية 2020

سيد بدر 9:24 م, الجمعة, 22 مايو 20

«المركزي» يعلن عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر

سيد بدر 10:49 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

طارق عامر: المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص ﻿

سيد بدر 11:39 ص, الثلاثاء, 19 مايو 20