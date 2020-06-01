الودائع الدولارية ترتفع للشهر الثانى وتسجل 40.7 مليار دولار بنهاية أبريل (جراف)

سجلت الودائع الدولارية بالبنوك ارتفاعًا للشهر الثانى على التوالى لتسجل 40.68 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى مقابل 40.58 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.

وكانت الودائع الدولارية قد انخفضت لعدة أشهر متتالية خلال الفترة من يونيو 2019 إلى فبراير 2020 وفقدت نحو 2.6 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا فى مارس .

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى، أن الودائع الجارية بالعملات الأجنبية سجلت نحو 8.28 مليار دولار فى أبريل مقابل 8.099 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، بزيادة 190 مليون دولار.

بينما تراجعت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية لنحو 32.4 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 32.483 مليار دولار بنهاية مارس .

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الودائع الأجنبية للقطاع العائلى لتسجل 28.09 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 27.95 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 140 مليون دولار.

بينما سجلت ودائع القطاع الخاص هبوطًا إلى 10.51 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 10.529 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.

وبلغت ودائع القطاع العام نحو 2.087 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 2.104 مليار دولار فى مارس.