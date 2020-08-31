الودائع الدولارية تتراجع بقيمة 593 مليون دولار خلال يوليو الماضي

انخفضت الودائع الدولارية في البنوك المصرية بنحو 593 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 41.07 مليار دولار مقابل 41.7 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه . وكانت الودائع الدولارية قد ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية 41.06 مليار دولار بنهاية…

انخفضت الودائع الدولارية في البنوك المصرية بنحو 593 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 41.07 مليار دولار مقابل 41.7 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه .

وكانت الودائع الدولارية قد ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية 41.06 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 40.7 مليار دولار بنهاية أبريل السابق عليه بزيادة قدرها 360 مليون دولار تقريبًا، ثم ارتفعت إلى 41.7 مليار دولار في يونيو قبل أن تتراجع مجددًا .

وسجلت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية تراجعًا إلى 8.69 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 8.8 مليار دولار في يوليو، بينما سجلت الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية 32.37 مليار دولار في يوليو مقابل 32.78 مليار دولار في يونيو .

وهبطت الودائع الدولارية خلال يوليو نتيجة هبوط ودائع القطاع العام بالعملات الأجنبية لتسجل 1.98 مليار دولار في يوليو مقابل 2.03 مليار دولار في يونيو .

كما انخفضت ودائع القطاع الخاص لتصل إلى 10.4 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.7 مليار دولار بنهاية يونيو.

وانخفضت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى 28.7 مليار دولار في يوليو مقابل 28.9 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه .