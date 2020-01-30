الودائع الدولارية بالبنوك تتراجع للشهر السادس وتسجل 40.8 مليار دولار (جراف)

سجلت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية انخفاضًا للشهر السادس على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 41.02 مليار دولار بهبوط قدره نحو 220 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد هبطت الودائع الدولارية بأكثر من 1.9 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي .

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية نحو 8.011 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 32.82 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر .

أسباب تراجع الودائع الدولارية

وقاد القطاع الخاص هبوط الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك خلال ديسمبر، حيث هبط ودائعه بنحو 358 مليون دولار لتصل إلى 10.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 10.46 مليار دولار في نوفمبر.

بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بقدر طفيف لتصل إلى 28.49 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 28.45 مليار دولار بنهاية نوفمبر .

وكذلك ارتفعت مدخرات القطاع العام لتسجل 2.245 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 2.163 مليار دولار بنهاية نوفمبر بانخفاض 82 مليون دولار .

تطور قيمة الودائع الدولارية خلال العام الماضي

من جانبهم أرجع خبراء مصرفيون، في تقرير سابق لـ”المال”، انكماش الودائع بالعملات الأجنبية، إلى موجة هبوط الدولار التى بدأت مطلع العام الحالى وما زالت مستمرة، بجانب ارتفاع الفائدة الحقيقية على الجنيه فى هذا التوقيت، وهبوط مثيلاتها الأمريكية، الأمر الذى دفع أصحاب الودائع الأجنبية للاتجاه نحو الاستثمار فى الجنيه؛ لوقف الخسائر التى يمكن أن يتكبدوها من جراء الاحتفاظ بالدولار.

يشار إلى أن الدولار انخفض سعره أمام الجنيه بنحو 24 قرشًا خلال يناير الجاري .