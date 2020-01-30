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الودائع الدولارية بالبنوك تتراجع للشهر السادس وتسجل 40.8 مليار دولار (جراف)

انخفضت 220 مليون دولار في ديسمبر
سيد بدر 8:51 م, الخميس, 30 يناير 20 8:51 م, الخميس, 30 يناير 20

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سجلت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية انخفاضًا للشهر السادس على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 41.02 مليار دولار بهبوط قدره نحو 220 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي فقد هبطت الودائع الدولارية بأكثر من 1.9 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي .

وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي عن تسجيل الودائع الدولارية الجارية نحو 8.011 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 7.895 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 32.82 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.124 مليار دولار بنهاية نوفمبر .

أسباب تراجع الودائع الدولارية

وقاد القطاع الخاص هبوط الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك خلال ديسمبر، حيث هبط ودائعه بنحو 358 مليون دولار لتصل إلى 10.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 10.46 مليار دولار في نوفمبر.

بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بقدر طفيف لتصل إلى 28.49 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 28.45 مليار دولار بنهاية نوفمبر .

وكذلك ارتفعت مدخرات القطاع العام لتسجل 2.245 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 2.163 مليار دولار بنهاية نوفمبر بانخفاض 82 مليون دولار .

تطور قيمة الودائع الدولارية خلال العام الماضي

من جانبهم أرجع خبراء مصرفيون، في تقرير سابق لـ”المال”، انكماش الودائع بالعملات الأجنبية، إلى موجة هبوط الدولار التى بدأت مطلع العام الحالى وما زالت مستمرة، بجانب ارتفاع الفائدة الحقيقية على الجنيه فى هذا التوقيت، وهبوط مثيلاتها الأمريكية، الأمر الذى دفع أصحاب الودائع الأجنبية للاتجاه نحو الاستثمار فى الجنيه؛ لوقف الخسائر التى يمكن أن يتكبدوها من جراء الاحتفاظ بالدولار.

يشار إلى أن الدولار انخفض سعره أمام الجنيه بنحو 24 قرشًا خلال يناير الجاري .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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