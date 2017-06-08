الودائع الأجنبية تتراجع 147 مليار جنيه خلال فبراير

هبة محمدكشف البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت 147.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 753.5 مليار، مقارنةً بـ900.7 مليار نهاية يناير.وأوضح المركزي في تقريره الشهري أن ذلك أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة الودائع بنحو 113.7 مليار جنيه، محققةً 2.714 تريليون



هبة محمد

كشف البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت 147.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، لتسجل 753.5 مليار، مقارنةً بـ900.7 مليار نهاية يناير.

وأوضح المركزي في تقريره الشهري أن ذلك أدى إلى انخفاض إجمالي قيمة الودائع بنحو 113.7 مليار جنيه، محققةً 2.714 تريليون، بدلاً من 2.828 تريليون في يناير الماضي.

وأشار إلى أن الودائع الأجنبية تسببت في تراجع الإيداعات الحكومية بنحو 32.7 مليار جنيه لتصل إلى 455.2 مليار جنيه في فبراير الماضي، كما قلصت قيمة الودائع غير الحكومية بنحو 80.9 مليار جنيه إلى 2.259 تريليون جنيه في فبراير الماضي.