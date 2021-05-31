الودائع الأجنبية بالبنوك ترتفع 962 مليون دولار في أبريل الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، على أساس شهري في أبريل الماضي، بقيمة 962.155 مليون دولار، لتصل إلى 41.908 مليار دولار، مقابل 40.945 مليار دولار في مارس السابق عليه. وعلى أساس سنوي، قفز إجمالي الودائع الأجنبية بمقدار 1.3 مليار دولار من مستوى 40.607 مليار دولار المسجل في أبريل 2020.

وقال البنك المركزي المصري إن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفعت بنحو 874.171 مليون دولار في أبريل الماضي، لتسجل 9.958 مليار دولار، مقابل 9.083 مليار دولار في مارس 2021.

وأفاد بأن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام صعدت إلى 505.23 مليون دولار في نهاية أبريل 2021، مقابل 409.26 مليون دولار في مارس 2021.

وأضاف أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص ارتفعت 661 مليون دولار، لتسجل نحو 6.047 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 5.386 مليار دولار في مارس السابق عليه.

وأشار إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لدى القطاع العائلي زادت بمقدار 115.56 مليون دولار في أبريل الماضي، لتسجل 3.405 مليار دولار، مقابل 3.290 مليار دولار في مارس 2021.

ودائع القطاع العائلي لأجَل تسجل 25.075 مليار دولار

وطبقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت طفيفًا الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية- ودائع لأجل وشهادات ادخار- في أبريل الماضي، لتسجل 31.950 مليار دولار مقابل 31.862 مليار دولار في مارس الماضي.

وقال البنك المركزي إن ودائع لأجل وشهادات ادخار القطاع العائلي بالعملة الأجنبية سجلت 25.075 مليار دولار في أبريل 2021، مقابل 24.946 مليار دولار في مارس 2021.

وأضاف أن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية لدى قطاع الأعمال العام تراجعت بمقدار 8.9 مليون دولار، لتسجل 1.564 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.573 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وأشار إلى أن الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص سجلت 5.309 مليار دولار في أبريل، مقابل 5.342 مليار دولار في مارس السابق عليه، بتراجع 32.8 مليون دولار.