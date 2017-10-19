الوحدات المصرفية تستحوذ على 25% من تمويلات المتناهى الصغر

❐ منى ذو الفقار: «المركزى» أعطى الضوء الأخضر للتوسع فى التمويل ❐ المرأة تستأثر بنحو %70 ونسبة تعثرها «صفر»المال ـ خاصتستحوذ المحفظة القائمة لدى بنوك القطاع المصرفى، الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر على أكثر من %25 من إجمالى محفظة القطاع، البالغة %7.8 مليار جنيه، حسبم

❐ منى ذو الفقار: «المركزى» أعطى الضوء الأخضر للتوسع فى التمويل

❐ المرأة تستأثر بنحو %70 ونسبة تعثرها «صفر»

المال ـ خاص

تستحوذ المحفظة القائمة لدى بنوك القطاع المصرفى، الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر على أكثر من %25 من إجمالى محفظة القطاع، البالغة %7.8 مليار جنيه، حسبما قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

وأشارت «ذو الفقار» فى تصريحات لـ«المال»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الثلاثاء الماضى، إلى أن محفظة البنوك تقدر بـ 2 مليار جنيه، فى حين تقدر محفظة الشركات بـ 1.5 مليار جنيه، بينما تستحوذ الجمعيات على النسبة المتبقة من المحفظة القائمة للقطاع ككل.

وقالت إن البنك المركزى أعطى الضوء الأخضر، للتوسع فى هذا القطاع، بعدما أطلق مبادرته بهذا الخصوص منذ شهور قليلة، وأكدت أن البنوك بدأت فى اختراق هذا القطاع خلال الفترة القليلة الماضية.

ولفتت إلى أن البنوك كانت مترددة فى تمويل القطاع قبل إطلاق المبادرة، لكن تدخل «المركزى» دفعها للمزيد من الإقبال على تمويله.

وأعلن البنك المركزى مؤخراً، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر، تستهدف الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لـ30 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل، خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وطبقا لنص القانون 141 لعام 2014، فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية، أو خدمية، أو تجارية، بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة، وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يتجاوز %5 سنويًّا.

وأوضحت أن المرأة تستحوذ على أكثر من %70 من المحفظة القائمة لقطاع التمويل متناهى الصغر، مؤكدة أن نسب السداد تقدر بـ%100، وحالات التعثر لدى السيدات «صفر».

وأشارت إلى أن الاتحاد يهدف إلى تمكين 30 جمعية، بالتعاون مع جهاز المشروعات، فى الترقى من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» خلال السنوات المقبلة.

وتقسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى ثلاثة فئات وفقا لحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها، الفئة (أ) وتبلغ حجم محفظتها 50 مليون جنيه فأكثر، والفئة (ب) من 10 إلى أقل من 50 مليون جنيه، و(ج) للمحفظة التى تقل عن 10 ملايين جنيه.