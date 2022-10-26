الوحدات الفاخرة والترفيهية الأكثر جذبا فى العقارات بالسوق المصرية للاستثمارات الإماراتية

شهدت الاستثمارات الإماراتية فى القطاع العقارى ظهورا لافتا بالسوق المصرية خلال الأخيرة، اتسم بالتركيز على المشروعات الفاخرة فى مناطق عمرانية جديدة.

وترصد «المال» فى التقرير التالى أبرز الكيانات الإماراتية العاملة بالقطاع فى مصر، شركة إعمار مصر، بجانب مجموعة الدار والتى تعتبر المساهم الرئيسى بشركة سوديك، علاوة على الفطيم العقارية وسكاى أبوظبى وغيرها.

وعلى مستوى المناطق التى تحظى باهتمام كبير، اتضح تنوع أذواق المطورين، إذ توزعت المشروعات بين غرب القاهرة تحديدا مناطق الشيخ زايد، وشرق القاهرة، خاصة فى العاصمة الإدارية والتجمع الخامس، وأخيرا منطقة الساحل الشمالى، حيث لم تتفق الشركات فى انطلاقات مشروعاتها الأولى بالسوق المصرية، فهناك من بدأ بمدينة العاصمة الإدارية على غرار أبوظبى، والآخر بدأ فى الساحل الشمالى مثل شركة القمزى.

وخلال العام الجارى استحوذ صندوق شيميرا كابيتال على 25% من رأسمال شركة جيميناى القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس فى صفقة بلغت 100 مليون دولار.

وبدأ نشاط شركة أورا ديفلوبيرز للتطوير العقارى فى السوق المصرية عام 2019، لتطلق مشروعيها، الأول: «زد» بمدينة الشيخ زايد، ويقع على مساحة 68 فدانا، والآخر قرية سيلفر ساندس بالساحل الشمالى، وبمساحة تبلغ 485 فدانا.

كما تخطط شركة الدار العقارية لاستثمار حوالى 1.5 مليار دولار فى السوقين المصرية والإماراتية، لتواجد العديد من الفرص الجذابة بالقطاع العقارى بكل من السوقين.

واستحوذ تحالف الدار العقارية المكون من «الدار العقارية، وإيه دى كيو»، على إحدى كبرى شركات التطوير العقارى بالسوق المصرية شركة «سوديك»، فى صفقة بقيمة 6.09 مليار جنيه، وفقاُ لإفصاح البورصة المصرية فى ديسمبر 2021، كما تقدمت للاستحواذ على شركة أوراسكوم العقارية صاحبة مشروع «O West».

كما ترغب أيضاً فى التوسع بشكل أكبر فى السوق المصرية، وذلك من خلال زيارة طلال الذيابى الرئيس التنفيذى للشركة لخالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لبحث فرص الاستثمار المتاحة فى العاصمة الجديدة، كأحد أهم الأسواق الواعدة فى الوطن العربى، لما تملكه من إمكانيات ومقومات مدن الجيل الرابع.

وفى نفس السياق، بلغ حجم استثمارات شركة إعمار العقارية فى السوق المصرية نحو 250 مليار جنيه، لاسيما بعد إطلاق مشروع «سول» بالساحل الشمالى، وفقاً لمحمد العبار الرئيس التنفيذى للشركة.

وتبلغ إجمالى الاستثمارات التى ضختها الشركة فى مشروعاتها نحو 30.8 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضى.

وتتوزع تلك الاستثمارات البالغة 30.8 مليار جنيه على 5 مشروعات هى مشروع ميفيدا البالغ استثماراته الجارى تنفيذها 4.6 مليار جنيه، ومشروع مراسى باستثمارات 9.5 مليار جنيه، ومشروع أب تاون كايرو باستثمارات 8.7 مليار جنيه.

إضافة إلى مشروع كايرو جيت باستثمارات مدفوعة حتى نهاية المركز المالى بلغت 1.7 مليار جنيه، وأخيرا استثمارات مشروع «بل فى» بقيمة 6.14 مليار جنيه.

فيما أعلنت شركة سكاى أبو ظبى استثمار حوالى 15 مليار جنيه فى السوق المصرية خلال سنتين، فى ظل استراتيجية الشركة للتوسع بقوة فى القطاع العقارى.

وأطلقت الشركة أول مشروعاتها بالسوق المصرية وهو مشروع «Residence Eight» بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأكد عبدالرحمن عجمى الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند أن المجموعة لديها خطة طموح للاستثمار والتوسع بشكل أكبر بالسوق المصرية لثقتهم فى قدرات القطاع العقارى بمصر وجاذبيته للاستثمار الأجنبى.

وتابع أن دخول القطاع العقارى المصرى يمثل إضافة مهمة لمحفظة مشروعات المجموعة، وخطوة رئيسية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية نحو تعزيز وجودها فى مجال العقارات إقليمياً، وكذلك مكمل للدور المتنامى الذى تلعبه المجموعة فى تطوير القطاع العقارى بالمنطقة، مشيراً إلى المزايا التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرية بما فى ذلك إنشاء مشروعات قومية كبرى، والتوسع فى بناء المدن الذكية الجديدة، ونمو سكانى متزايد، والحوافز والتسهيلات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مما شجع على الاستثمار.

كما أشار إلى أن قطاع العقارات يتسم بكونه سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار، فضلا عن الحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية، التى أتاحها قانون الاستثمار الجديد.

وتخطط شركة القمزى للتطوير العقارى لضخ 22 مليار جنيه استثمارات فى السوق المصرية خلال 4 سنوات.

وأشار ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة القمزى إلى أن الشركة تستهدف الاستثمار والتوسع فى شرق القاهرة خلال السنوات الأربعة المقبلة على أن تتجه نحو غرب القاهرة فى مرحلة لاحقة، حيث لدى الشركة خطة متكاملة بالتوسع بجميع ربوع مصر.

وأضاف أن الشركة بدأت فعلياً إنشاءات مشروع القاهرة الجديدة وهو عبارة عن كومباوند سكنى «فيلات»، والمشروع الثانى فى الساحل الشمالى بالضبعة ويقع على مساحة 204 أفدنة، موضحا أن الشركة تبنت فكر جديد يتمثل فى التحالف مع كبار المتخصصين فى قطاعات الاستشارات والتسويق والتصميمات.

وأطلقت شركة «إمكان مصر» مشروع البروج عام 2016، بتكلفة استثمارات تبلغ 47 مليار جنيه، ويقع المشروع فى شرق القاهرة، ويضم نحو 15 ألف وحدة سكنية، ومدرسة دولية، ومركزًا تجاريًاً وناديًا رياضيًا على مساحة 38 ألف متر، ومركزًا ثقافيًا، إضافة إلى بيزنس بارك.

وتخطط شركة الفطيم العقارية لضخ استثمارات تقدر بقيمة 700 مليون إلى مليار دولار فى السوق المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب عمر عبدالله الفطيم الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات الفطيم العقارية.

وتعتزم مجموعة الفطيم استثمار أكثر من 600 مليون دولار أخرى فى مركز تجارى آخر فى القاهرة يكبر مول مصر بخمسة أضعاف، حيث سيقام بشراكات مع شركات عالمية مثل نستله ومارس وبى أى إم؛ لتوسيع أعمالها فى مصر وكشف العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية المصرية أشرف عز الدين عبد الفتاح أن شركته ستستثمر نحو 30 مليار جنيه فى «كايرو فستيفال سيتى» حتى 2023.

وكانت الشركة قد بدأت العمل فى مشروع كايرو فستيفال سيتى الواقع فى التجمع الخامس عام 2008، ويقام على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع ويضم مركزا تجاريا ومنطقة إدارية وفنادق ومدارس ومنشآت طبية ووحدات سكنية.

كما طورت الشركة أيضا مول مصر باستثمارات بلغت 722 مليون دولار، وهو وجهة تسوق على طريق الواحات بمدينة أكتوبر.

سارة لطفى