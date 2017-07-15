الوجه والظل عن عايدة عبد العزيز في القومي للمسرح

علي راشد"الوجه والظل.. في دولة التمثيل" كتيب صغير للدكتور مدحت الكاشف، وهو أحد إصدارات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، ويتناول العديد من محطات الفنانة عايدة عبد العزيز، وهي واحدة من المكرمين بالدورة العاشرة للمهرجان.استهلّ الكاشف حديثه عن الفنانة عايدة عبد العزيز بسرد ملخص لسيرتها

علي راشد

“الوجه والظل.. في دولة التمثيل” كتيب صغير للدكتو ر مدحت الكاشف، وهو أحد إصدارات الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، ويتناول العديد من محطات الفنانة عايدة عبد العزيز، وهي واحدة من المكرمين بالدورة العاشرة للمهرجان.





استهلّ الكاشف حديثه عن الفنانة عايدة عبد العزيز بسرد ملخص لسيرتها الذاتية حيث ولدت في 27 أكتوبر 1936، وكانت أول أعمالها أوبريت “يوم القيامة” على المسرح الغنائي عام 1961، ومن أهم أعمالها في المسرح “شيء في صدري”، “الأرض”، “ثمن الحرية” وغيرها، أما في السينما فأبرز ما قدمته “النمر والأنثى” و”بوابة إبليس” و”الواد محروس بتاع الوزير”، كما قدّمت للدراما “زينب والعرش”، “هالة والدراويش”، “ضمير أبلة حكمت”، و”دهشة” وغيرها.

ويرى الكاشف أن أداء عايدة عبد العزيز جعل الشخصيات التي تقدمها- حتى وإن كتبت من أجل ممثلة أخرى– ذات طابع وأداء متفرد، حيث تتوغل في قلب وروح الشخصية، مدللًا على ذلك بدورها في مسلسل “دهشة”، حينما قدمت شخصية “سكن” السيدة المصرية التي تركت الزواج بعد رحيل زوجها وهي مثال نراه في العديد من البيوت المصرية، وهي نفسها التي قدّمت دور امرأة يهودية” في مسلسل “خيبر” وأدت دور المرأة الصعيدية بنجاح في مسلسل “موجة حارة”، وعدَّد الكاشف الكثير من الأدوار الشهيرة التي قدمتها بأسلوب وأداء متميز.

وعن شهرة عايدة عبد العزيز بأدوار المرأة القوية يقول الكاتب: “إن ذلك يتناقض مع شخصيتها الحقيقية– وفق اعترافاتها– فقط هي تستدعي شخصية أمها التي كانت قوية يخشاها الجميع، كما كانت دائمًا تقوم بتجسيد دور المرأة الصعيدية بأصالتها وعراقتها”.

ولفت إلى أن الأسلوب الأدائي الذي اتبعته منذ بدايتها في أواخر الخمسينيات يشبه بدايات رائدات المسرح من ممثلات الرعيل الأول، كما أنها تختزن الكثير من الشخصيات وتختزن زخمًا من الانفعالات وتمتلك سيلًا لا يجف من الأفعال وردود الأفعال، وتهتم عايدة عبد العزيز دائمًا بأن تكون نفسها بشكل طبيعي، ولم تستخدم أي نوعية من نوعيات الأداء الهيستيري المُبالَغ فيه، ولكن اختارت لنفسها الأداء السهل الممتنع.

أما المدرسة التي تنتمي إليها فهي المدرسة التقديمية لا التشخيصية فالممثل التشخيصي هو الذي يختار عن عمد أن يقلد، بينما الممثل التقديمي يحاول الكشف عن السلوك الإنساني من خلال استخدام ذواتهم، كما أنها تنغمس في الشخصية دون حيطة أو حذر، وكأنها تسلك مسلك الفطرة في التعبير والتجسيد دون تخطيط أو تدريب مسبق.

وأنهى الكاشف كتابه قائلًا: “ولدت عايدة عبد العزيز لتكون ممثلة فالتمثيل غريزة متأصلة في داخلها، وهو ما يؤكده حضورها، توهجها، زخرفتها، مظهرها، الذي ينمّ عن كائن بشري على خشبة المسرح، على شاشة السينما، على شاشة التليفزيون.. وفي الحياة”.