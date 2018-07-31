الوجه القبلي للكهرباء: 32% نسبة تنفيذ محطة الوليدية وتشغيلها بداية 2020

عمر سالمكشف المهندس إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، أن نسبة تنفيذ محطة كهرباء الوليدية "أسيوط" بلغت نحو 32% حتى الآن.وأضاف الشحات لـ"المـال" أنه من المقرر أن يتم تشغيل المشروع بداية عام 2020 خلال فبراير، لافتا إلى أن الشركة تتابع بشكل مستمر الجدول الزمني للمشروع بالتعاون

عمر سالم

كشف المهندس إبراهيم الشحات، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، أن نسبة تنفيذ محطة كهرباء الوليدية “أسيوط” بلغت نحو 32% حتى الآن.

وأضاف الشحات لـ”المـال” أنه من المقرر أن يتم تشغيل المشروع بداية عام 2020 خلال فبراير، لافتا إلى أن الشركة تتابع بشكل مستمر الجدول الزمني للمشروع بالتعاون مع الشركات المنفذه له.

يشار إلى أن محطة الوليدية تنفذ ﻋﺒﺮ 18 ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، بهدف ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺭﺧﺺ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘهدف ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ 15% ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 700 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، وينفذ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺿِﻤﻦ الخطة ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة 2012 – 2017.

ويشارك فى تدبير المكون ﺍﻷﺟﻨﺒﻰ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺤطة الوليدية، 4 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮﺿًﺎ ﻣﻦ صندوق الأوبك ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ الدﻭﻟﻴﺔ ‏(ﺃﻭﻓﻴﺪ‏) ﺑ55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ‏55 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﻣﻦ الصندوق ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ للإنماء ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭ30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭتمويل بقيمة 220 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻦ البنك ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ «IDB».

ﻭﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى 3350 ﻣﻴﺠﺎ ﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ -ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ- ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.