«الوجه القبلي للكهرباء» تطرح مناقصة لأجهزة رصد انبعاثات لمحطتي الكريمات والوليدية

عمر سالمطرحت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء مناقصة لتوريد أنظمة للرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن داخل محطة كهرباء الكريمات 1، التابعة للشركة.وكشف مصدر مسئول فى الشركة لـ "المـال" أنه سيتم توريد أجهزة رصد أخرى لمحطات كهرباء أسيوط "الوليدية" بالإضافة إلى الربط مع الشبكة القومية لرصد الانب

عمر سالم

طرحت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء مناقصة لتوريد أنظمة للرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن داخل محطة كهرباء الكريمات 1، التابعة للشركة.

وكشف مصدر مسئول فى الشركة لـ “المـال” أنه سيتم توريد أجهزة رصد أخرى لمحطات كهرباء أسيوط “الوليدية” بالإضافة إلى الربط مع الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الخاصة بالمداخن والانبعاثات التابعة لجهاز شئون البيئة.

وأضاف المصدر أن قيمة كراسة الشروط تصل لنحو 3000 جنيه، على أن يتضمن العرض المالي قيمة خطاب ضمان بنحو 500 ألف جنيه، ويتم تلقي العروض نهاية أغسطس الجاري.

ﻳﺼﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ، إلى 3350 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ،‏ «ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻣﺎﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ، ﻭﺃﺳﻮﺍﻥ.