«الوجه القبلي» ترصد 100 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطاتها خلال 2021-2020

رصدت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء نحو 100 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد لمحطاتها خلال العام المالى المقبل 2021-2020.

وكشف المهندس محمد مختار، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة انتهت من عقد الجمعية العامة لها منذ أيام لمناقشة جميع خططها الاستثمارية والإنتاجية والمشروعات المقررة خلال العام المالى المقبل.

وأضاف مختار أن قيمة أعمال الإحلال والتجديد سيتم ضخها فى إحلال وتجديد المحطات المتهالكة من أجل رفع كفاءتها، إضافة إلى أعمال لزيادة قدرتها الإنتاجية للاستفادة منها وخفض الفقد بالشبكة القومية.

مختار: ضخ 90 مليونا العام الجارى بتمويلات ذاتية

وأوضح أن الشركة قامت بضخ ما يقارب من 90 مليونا فى أعمال الإحلال والتجديد خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أنه سيتم توفير تمويل تلك الأعمال عبر الموارد الذاتية للشركة العام المقبل.

فى ذات السياق، كشف مختار عن ارتفاع إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة إلى نحو 7150 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، والتى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وتتكون محطة جنوب حلوان من 3 غلايات من النوع «ذات الضغوط فوق الحرجة»، وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى، والمازوت كوقود بديل، إضافة إلى 3 توربينات بخارية، قدرة كل منها 650 ميجاوات، وتم ربطها بالشبكة الكهربائية بجهد 500 كيلو فولت، وتصل تكلفة المحطة إلى 15 مليار جنيه، ويشارك فى تمويلها البنك الدولى والبنك الإسلامى وبنك التنمية الإفريقى.

ويصل ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻘﺪﺭﺍﺕ التوليدية ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء، إلى 7150 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، والذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ،‏ «ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.