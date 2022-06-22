الوجه القبلى للكهرباء ترصد 300 مليون جنيه لشراء قطع غيار لمحطاتها

رصدت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء نحو 300 مليون جنيه لشراء قطع الغيار لصالح محطاتها خلال العام المالى المقبل 2022 – 2023.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – فى تصريحات لـ«المال» – أن تمويل تلك المهمات سيكون عبر الموارد الذاتية لشركة الوجه القبلى ضمن الخطط الخاصة بالشركة خلال العام المالى المقبل.

وأضافت المصادر أن شراء قطع الغيار سيساهم فى تنفيذ برامج الصيانة الخاصة بالشركة خلال العام المالى المقبل، والذى من المرتقب أن يتم البدء فيه خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن أعمال الصيانة للعام الجارى انتهت مع نهاية أبريل الماضى استعدادا لتلبية الاحتياجات فى فصل الصيف الجارى، موضحة أن الشركة لديها فائض فى الطاقة الإنتاجية بالشبكات الخاصة بها.

وقالت إن أغلب أعمال الصيانة تتم عبر الجزء الأكبر من موظفى ومهندسى شركة الوجه القبلى وجزء آخر بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المنفذة للوحدات عبر توفير قطع الغيار وغيرها وعقود صيانة طويلة المدى تم توقيعها مسبقا.

فى سياق آخر، قالت المصادر إن الشركة خصصت أيضا نحو 45 مليون جنيه لصالح تطوير وتحديث محطة كهرباء غرب أسيوط التابعة لها، خلال العام المالى المقبل -2022 2023 لرفع قدرتها وزيادة إنتاجها.

وأضافت أن المخصصات الجديدة سيتم توجيهها لإضافة منظومة جديدة للمحطة للاستفادة من المياه المنصرفة من الغلايات البخارية الخاصة بتوليد الطاقة فى محطة غرب أسيوط بدلاً من تحويل المياه بدون استخدامها، متوقعاً تنفيذ المنظومة عبر إحدى الشركات العالمية العاملة فى السوق المحلية من خلال مناقصة يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، نفذت استثمارات تصل إلى 450 مليون جنيه لبرامج الصيانة لمحطاتها فى الموازنة الحالية الخاصة بها، خلال العام المالى الحالى 2022-2021 ليرتفع إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة إلى 7400 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وتتبع شركة ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.