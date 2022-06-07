«الوجه القبلى» تخصص 11.9 مليار جنيه لشراء وقود «التوليد»

خصصت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، التابعة لـ«القابضة لكهرباء ﻣﺼﺮ» نحو 11.9 مليار جنيه لشراء وقود لمحطات التوليد التابعة لها، خلال العام المالى 2023-2022.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن تلك المخصصات ارتفعت بواقع 3 مليارات جنيه عن العام المالى الجارى( 2022-2021) والتى سجلت 8.9 مليار.

وقالت المصادر إن إجمالى إنتاج الشركة ارتفع لأكثر من 7500 ميجاوات، بعد الانتهاء من تشغيل محطة جنوب حلوان التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات بداية العام الماضى.

وأرجعت سبب ارتفاع المخصصات المالية للوقود إلى صعود سعر الوقود عالميا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية واشتعال أسعار الغاز وسعر الدولار أمام الجنيه، مما يزيد من أعباء الشركة بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأضافت المصادر أن الشركة تسعى إلى الاعتماد بشكل أكبر على مشروعات الدورة المركبة، والتى يتم فيها توليد الكهرباء عبر وحدات بخارية تستخدم عادم الوقود المستخدم فى المحطات الغازية مما يقلل الوقود المستهلك بها.

وأضافت أنه من المرتقب ارتفاع القدرات المنتجة من محطات التوليد التابعة للشركة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع توقعات زيادة الطلب على الطاقة نتيجة للطفرة المرتقبة فى الاستثمارات بصعيد مصر.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال – فى تصريحات سابقة – إن الوقود يمثل نحو %65 من تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة.

وكشفت المصادر أن جميع المشروعات الجارى تنفيذها تتم طبقا للجدول الزمنى المقرر، مع مراعاة الأولوية والأهمية فى المشروعات، مؤكدا وقف جميع برامج الصيانة خلال فصل الصيف.

وتمتلك شركة ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات الذى يعد من أكبر مجمعات الإنتاج فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ المحطات ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة،‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.