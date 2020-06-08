«الوباء» يجبر «أوبر» و«كريم» على وقف ضم كباتن جدد مؤقتاً

قررت شركتا أوبر وكريم ، لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول، وقف ضم أى كباتن جدد، وغلق باب التسجيل مؤقتًا على منصتهما الإلكترونية.

قال وكيل معتمد لدى أوبر وكريم إن الشركتين أخطرتا وكلاءهما على مستوى الجمهورية عدم قبول أى طلبات جديدة لتسجيل بيانات سائقين جدد لحين انحسار أزمة وباء كورونا، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح الوكيل لـ«المال» أن متوسط عدد الرحلات التى يجريها الكباتن حاليًا يتراوح من 2 إلى 3 رحلات -على حد تقديره- فى ظل تدابير حظر التجوال واتجاه العملاء نحو تطبيقات النقل الذكى لقضاء الرحلات الضرورية، تزامنًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار قطع الغيار.

وأكد مصدر مسئول فى «أوبر مصر» أن الإجراء السابق يستهدف تحسين مستويات دخول الكباتن الموجودين حاليًا على المنصة وزيادة أرباحهم، لافتًا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف نشاط ضم سائقين جدد حتى الآن.

وكشف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا»، عن توقف تعاقدات مجموعة من عملاء شركات خدمات النقل الذكى منها «أوبر، وكريم» بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف سليمان أن تطبيقات النقل الذكى تعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تعتمد عليها شركات السيارات فى حركة بيع وشراء المركبات فى السوق المحلية، قائلًا: «توقف أنشطة العديد من القطاعات، ومنها «النقل الجماعى»، أصاب حركة بيع المركبات بالركود بنسب تتعدى %50 على حد تقديره.

ورجح سليمان توقف عمليات التوريدات والتعاقدات مع شركات النقل الذكي، بسبب الخسائر التى يتكبدها العاملون فى السوق المحلية والعالمية جراء تداعيات فيروس كورونا، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذت فى مواجهة الوباء، ومنها حظر سير المركبات خلال ساعات محددة، ما أدى إلى تراجع إجمالى إيرادات الشركات.

ورهن قيام «الأمل للسيارات» باستئناف توريد المركبات داخل منظومة شركات النقل الذكى بعودة الأخيرة نشاطها مجددًا، إضافة إلى تعافى أنشطة القطاعات الأخرى، ما سيزيد من فرص اقتناء المركبات.

ويعمل لدى «أوبر» و«كريم» أكثر من 200 ألف كابتن قاموا خلال عام 2018 بنقل حوالى 7 ملايين عميل.

كتب – محمود جمال وأحمد عوض: