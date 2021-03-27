الواقعة منذ شهر.. ضبط المتهم في فيديو التحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع

توصلت أجهزة الأمن إلى المتهم بارتكاب واقعة التحرش بفتاة في أحد الشوارع، بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة عبر “فيس بوك”، وألقت القبض عليه.



جاء ذلك على خلفية رصد أجهزة وزارة الداخلية ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن مقطع فيديو يتضمن ظهور شخص يتحرش بفتاة أثناء سيرها بالطريق العام.



وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بالواقعة، وحددت أجهزة الأمن الشخص المذكور دون الفتاة.



واتضح أن المتهم عامل في أحد المحال، مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون علمه بالفتاة أثناء سيرها بدائرة القسم، في غضون شهر فبراير الماضي.



واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.