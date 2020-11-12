اقتصاد وأسواق

الواردات المصرية من البحرين تسجل 371 مليون دولار خلال 2019

الصادرات المصرية إلى البحرين سجلت 62.7 مليون دولار خلال 2019
أحمد اللاهوني 7:44 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20 7:44 ص, الخميس, 12 نوفمبر 20

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ارتفعت الواردات المصرية من البحرين إلى 371.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 331 مليون دولار خلال عام 2018، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

ولفت التقرير، إلى أن الصادرات المصرية إلى البحرين سجلت 62.7 مليون دولار خلال 2019، مقابل 58.4 خلال 2018

الصادرات المصرية إلى الدول العربية

وكانت الصادرات المصرية إلى الدول العربية قد ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

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والإمارات العربية المتحدة هى أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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