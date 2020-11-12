الواردات المصرية من البحرين تسجل 371 مليون دولار خلال 2019

ارتفعت الواردات المصرية من البحرين إلى 371.3 مليون دولار خلال 2019، مقابل 331 مليون دولار خلال عام 2018، وفق تقرير حكومى حصلت «المال» على نسخة منه.

ولفت التقرير، إلى أن الصادرات المصرية إلى البحرين سجلت 62.7 مليون دولار خلال 2019، مقابل 58.4 خلال 2018

الصادرات المصرية إلى الدول العربية

وكانت الصادرات المصرية إلى الدول العربية قد ارتفعت بنحو 6.3% لتسجل 10.1 مليار دولار خلال العام الماضى 2019، مقابل 9.5 مليار خلال 2018.

والإمارات العربية المتحدة هى أكبر شريك مستقبل للصادرات المصرية خلال 2019 بواقع 2.05 مليار دولار.