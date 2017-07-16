الوادي القابضة: ارتفاع طفيف في الحصة السوقية لا يقل عن 7%

محمد مجدي ـ الصاوي أحمد:أكد طوني فريجي المدير التنفيذي لمجموعة الوادي القابضة، أن الحصة السوقية للشركة في قطاع أعلاف الدواجن، ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن 7%، مؤكدا أن الشركة لا تركز حاليا على الحجم السوقي بقدر تحسين جودة المنتج والتسعير الجيد في المبيعات.وقال المدير التن

محمد مجدي ـ الصاوي أحمد:

أكد طوني فريجي المدير التنفيذي لمجموعة الوادي القابضة، أن الحصة السوقية للشركة في قطاع أعلاف الدواجن، ارتفعت خلال الفترة الحالية بنسبة لا تقل عن 7%، مؤكدا أن الشركة لا تركز حاليا على الحجم السوقي بقدر تحسين جودة المنتج والتسعير الجيد في المبيعات.

وقال المدير التنفيذي لـ”الوادي القابضة”، في تصريحات خاصة لـ”المال”: الحصة السوقية لا تعنينا فمن الممكن أن يتم طرح إنتاج ضخم ومنخفض السعر، ولكن لا يحقق العائد المطلوب”، موضحاً أنه لا توجد أية توسعات خلال الفترة الحالية.

وأضاف فريجي أن زيادة الجمارك على الدواجن سيعمل على زيادة الانتاج المحلي ويخفض من السعر النهائي على المستهلك، والدليل على ذلك انه عندما كانت الجمارك 80% على الدواجن كان سعر الدواجن 8 جنيه للكيلو الواحد خلال السنوات الماضية.