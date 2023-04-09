الوادي الجديد توقع بروتوكول مع Ses لإنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء بالمركزات الشمسية

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع مسئولي شركة سمارت للحلول الهندسية (ses) لإنشاء أول محطة شمسية من نوعها بالمحافظة لتوليد الكهرباء من المركزات الشمسية لإنتاج الكهرباء النظيفة.

وسيتم تدشين المشروع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري وتنفذها شركة Ses

وأوضح الزملوط أن المشروع يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الزراعي بالمحافظة من خلال تقديم حلول لتوفير الطاقة بالمناطق الاستثمارية النائية غير المغطاة بخدمات الكهرباء.

كما يهدف المشروع إلى حُسن استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بالتزامن مع ما حققته المحافظة من مكتسبات في مجال مراعاة البعد البيئي والتحول الأخضر والمستدام.



وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات للمشروعات الجادة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار؛ يُسهم في توطين خطط التنمية المستهدفة.