الوادي الجديد تعلن عن حريق هائل في باريس

أ ش أ تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد من السيطرة على حريق هائل بمنطقة الصرف الصحي بمدينة باريس اندلع في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الأشجار والزراعات، دون وقوع خسائر في الأرواح.وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد كمال تلقى بلاغًا من إدارة النجد

أ ش أ

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد من السيطرة على حريق هائل بمنطقة الصرف الصحي بمدينة باريس اندلع في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، حيث التهمت النيران كميات كبيرة من الأشجار والزراعات، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكان مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد كمال تلقى بلاغًا من إدارة النجدة نشوب حريق هائل بمنطقة الصرف الصحي بمركز باريس، حيث امتدت النيران على مساحة كبيرة من الزراعات والأشجار، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها لمساكن المواطنين.



وقال رئيس مركز ومدينة باريس في محافظة الوادي الجديد اللواء محمد العدوي، إنه تم الدفع بسيارات محملة بالمياه ومواتير رفع للمشاركة في عملية إخماد حريق منطقة الصرف الصحي، ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة لها.

