الوادي الجديد تعتزم إنشاء سوق جديد بتكلفة 3.6 مليون جنيه

متابعات أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، إنه سيتم طرح أعمال تنفيذ السوق الحضري الرابع على مستوى المحافظة في مناقصة عامة خلال عدة أيام. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سيتم تنفيذ السوق بمدينة الفرافرة على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.6 مليون ج

متابعات

أكد المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، إنه سيتم طرح أعمال تنفيذ السوق الحضري الرابع على مستوى المحافظة في مناقصة عامة خلال عدة أيام.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سيتم تنفيذ السوق بمدينة الفرافرة على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.6 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان وتحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأضاف حسين أن التنفيذ الفعلي يبدأ فور الانتهاء من أعمال الطرح والبت الفني، وذلك ضمن أعمال مشروعات تطوير الأسواق والعشوائيات بكافة مناطق الوادي الجديد.

يذكر أن صندوق تطوير العشوائيات قام على مدار العام الماضي بتطوير 3 أسواق (بلاط وباريس والداخلة) حتى أصبح كل مركز منها يمتلك سوقا حضريا يواكب عملية التنمية ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.