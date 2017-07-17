الوادى القابضة ترجئ طرح أسهمها فى البورصة

❐ 500 مليون جنيه استثمارات توسعات «دواجن» توشكى حتى 2020 ❐ تصدير 12 ألف طن علف ماشية إلى الأردن ولبنان والسعودية ❐ %10 زيادة فى تكاليف التشغيل عقب تحريك أسعار المحروقات ❐ %80 زيادة مرتقبة فى المبيعات نهاية العام الحالىمحمد مجدى ـ الصاوى أحمدقررت مجموعة الوادى القابضة، إرجاء طرح أسمهم

❐ 500 مليون جنيه استثمارات توسعات «دواجن» توشكى حتى 2020

❐ تصدير 12 ألف طن علف ماشية إلى الأردن ولبنان والسعودية

❐ %10 زيادة فى تكاليف التشغيل عقب تحريك أسعار المحروقات

❐ %80 زيادة مرتقبة فى المبيعات نهاية العام الحالى



محمد مجدى ـ الصاوى أحمد

قررت مجموعة الوادى القابضة، إرجاء طرح أسمهما فى البورصة لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أعوام، وفقا لرمزى نصر الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة.

كان طونى فريجى، المدير التنفيذى للوادى القابضة قال فى 2015، إن شركته كلفت شركة «لازارد»، بتأهيل الشركة لطرحها فى البورصة المصرية، خلال العام الجارى، فى إطار خطة توسعية، تستهدف تنفيذها فى السوق المصرية هذا العام.

وقال نصر الله فى حوار لـ«المال»، مع قيادات المجموعة، إن المستثمر الأجنبى الذى يستثمر أمواله فى البورصة، يفضل الشراء بأسعار منخفضة، لتحقيق ربح جيد.

وتابع أن الشركة ترى السوق تمر بمرحلة انتقالية حاليًا، تستمر عامين أو 3 أعوام، قبل أن تعود للاستقرار، لذلك لن يطرح قبل 2020 على أقصى تقدير.

وأكد أن سوق الأسهم حاليا لا تعطى القيمة الحقيقية، للشركات فى مصر، أو ما يعرف بالتقييم الواقعى، ورغم أن السوق تشهد انتعاشة فى حركة بيع الأسهم، لكن التوقيت الحالى ليس مثاليا، ولا يعكس المقابل المناسب للسهم.

وتلجأ الشركات التى ترغب فى الطرح بالبورصة إلى خفض سعر البيع لأقل من القيمة الحقيقية، بهدف جذب اهتمام المستثمرين لتغطية الاكتتاب.

ولفت إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية فى مصنع الأعلاف التابع للشركة تبلغ حالياً 30 ألف طن شهريا، مستهدف زيادتها بنسبة %20 خلال 2018.

وكشف نصر الله، عن أنه من المقرر الانتهاء من مشروع إنتاج الدواجن فى توشكى خلال عام 2020، باستثمارات 500 مليون جنيه، ضخها خلال 3 أعوام، وحتى الآن ضخ 120 مليون جنيه، منها فى أعمال الإنشاءات والبنية الأساسية.

ولفت إلى أن الأعمال الإنشائية لمزرعة الدواجن الجديدة فى توشكى انتهت، وجارى استكمال بعض النواحى الهندسية، والإعلان عن نتائج الأعمال بالمشروع أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة قدمت لهم التسهيلات اللازمة، لاستخراج التراخيص الفنية المطلوبة، لانطلاق المشروع.

يشار إلى أن المشروع المقام فى منطقة توشكى يستهدف نقل مزارع إنتاج الدواجن التابعة للمجموعة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلى توشكى على مساحة 5 آلاف فدان، حصلت عليها المجموعة من خلال مزايدة طرحتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

من جهته أكد طونى فريجى، المدير التنفيذى لشركة “الوادى القابضة”، أن ارتفاع أسعار الدولار يزيد التكاليف الإنتاجية، لا سيما فى صناعة الدواجن لأن معظم مدخلات إنتاجها مستوردة، من أعلاف ولقاحات وأدوية.

وعن تحريك أسعار المحروقات، أكد فريجى، أنه كان من المنتظر زيادة “الوقود”، لا سيما فى ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد، موضحا أن تأثير التحريك انعكس على تكلفة الأنتاج، بالارتفاع بنسبة %10 فقط.

وأكد فريجى أن الضرر الأكبر الذى تواجهه الشركة حاليًا، رفع الفائدة على الاقتراض مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة غير منطقية، ولا توجد صناعة فى العالم تتحملها.

ولفت فريجى إلى أن الشركة لكى تستمر فى العمل وسط تلك الظروف الصعبة، اضطرت للاقتراض بفارق سعر الدولار المرتفع، وعند السداد تتحمل الزيادة الجديدة فى سعر الفائدة.

وقال إن الشركة تركز حاليا، على تحسين جودة المنتج، والتسعير الجيد فى المبيعات، مضيفا أن حجم المبيعات تتطور بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن الشركة لن تنفذ توسعات جديدة حاليا.

وتابع: “على سبيل المثال سعر طن الأعلاف والصويا كان يبلغ العام الماضى 3500 جنيه، والآن قفز لــ 8 آلاف جنيه، ما ساهم فى زيادة قيمة مبيعات الشركة من أعلاف الدواجن، لكن ارتفعت تكلفة الأنتاج والتشغيل من ناحية أخرى”.

وتوقع أن تحقق الشركة نموًا فى مبيعاتها بواقع %80، نهاية العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، لا سيما فى قطاعى الأعلاف والزيتون، مؤكدًا أن حجم الطلب على الأعلاف فى السوق مرتفع حاليا.

وكشف فريجى، عن أن الشركة دخلت صناعة علف الماشية، مؤكداً أن المشروع لا يزال جديدًا، والطاقة الإنتاجية تبلغ 250 طناً يوميا، وتصدير 12 ألف طن إلى لبنان، المملكة العربية السعودية، الأردن، منذ بدء التصدير من 4 أشهر، ومستهدف أيضاً منطقة دول الشرق الأوسط.

وعلى صعيد صادرات الشركة من الزيتون؛ قال إن المجموعة صدرت نحو 12 ألف طن من الزيتون خلال العام الماضى إلى الأسواق الخارجية، موضحا أنه يصدر %60، من إجمالى إنتاج الشركة من الزيتون، والباقى للسوق المحلية.

وشدد على أن صناعة الدواجن تحتاج إلى مناخ أمان، منتقدا القرارات الفجائية التى تتخذها الحكومة حالياً، ضاربا المثال بقرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة بشكل غير متوقع.

وأكد فريجى أن زيادة الجمارك على الدواجن، يعمل على زيادة الإنتاج المحلى، ويخفض السعر النهائى على المستهلك.

يشار إلى أن الوادى القابضة، أسسها فيليب نصر الله، وموسى فريجى فى مصر عام 1984، تعمل فى مجال المواد الغذائية، وغير مدرجة فى البورصة المصرية، وتضم المجموعة نحو 16 شركة، وتعمل فى مجالات منها تربية الدواجن، واستصلاح الأراضى، وإنتاج العبوات الزجاجية، ووحدات التبريد، والأعلاف، والأسماك، والزيتون المخلل، وزيت الزيتون، والفاكهة، والخضروات.