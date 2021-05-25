الوادى الجديد تمنح موافقات لـ 210 مشروعات انتاج داجنى

منذ 2017 وحتى نهاية أبريل

منحت محافظة الوادى الجديد موافقات لإقامة 210 مشروعات لإنتاج الدواجن فى قرى ومراكز المحافظة منذ 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي.

وأكد تقرير صادر عن مديرية الزراعة فى الوادى الجديد حصلت «المال»على نسخة منه الانتهاء من استصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية وداجنة وثلاجات حفظ على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد التقرير أن إجمالى المشروعات الزراعية فى المحافظة حاليا تصل الى 7 آلاف مشروع متنوع تشمل مزارع دواجن ومواشى وحاصلات زراعية وثلاجات حفظ.

وأوضح التقرير أن أبرز ما تم الموافقة عليه مشروعات الدواجن بعد موافقة اللجنة العليا رقم 70 بوزارة الزراعة على المشروعات، وتضم شركات وعنابر دواجن، وثلاجات.

وطبقا للتقربر فإن مشروعات الإنتاج الداجنى الجديدة أدت إلى خلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج وتصديرالفائض إلى المحافظات المجاورة.

ويبلغ عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجنى 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وشهد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى توقيع مذكرة تفاهم منذ أسبوعين بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مكتب مصر والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتطوير نظم الإنتاج وتحقيق الاستدامة فى صناعة الدواجن وتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين فى مجال تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومبتكرة لنظم الإنتاج المختلفة والخاصة بصناعة الدواجن وتعزيز العمل لتحقيق نظم متكاملة للاستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على أنه يمكن للطرفين تعزيز التعاون فى مجالات العمل ذات الإهتمام المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، من خلال التعاون على توصيف نظام إنتاج الدواجن والمعاملات الإنتاجية فى كافة القطاعات وتحديث توصيف الإنتاج لكل قطاع وتحليله بصورة منتظمة، وتقديم الدعم الفنى لبرنامج الإرشاد والتوعية لمنتجى الدواجن.