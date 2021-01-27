«الوادى الجديد» تصرف تمويلات بقيمة 1.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف تقرير حكومى حصلت «المال»على نسخة منه، أن محافظة الوادى الجديد مولت نحو 164 مشروعًا بمبلغ قيمته 1.3 مليار جنيه، خلال عام 2020، فى أكثر من قطاع لتنمية القرى الفقيرة بالمحافظة.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات، استهدفت فى المقام الأول فتح فرص عمل للشباب، عبر تمويل الأفكار وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع بالتوازى مع توفير التمويل اللازم لها.

وضمت قائمة المشروعات الممولة، تسمين الأبقار والعجول، وإقامة مناحل، وإنشاء مزارع دواجن، وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح التقرير أن قرى مركز الداخلة شهدت 38 مشروعا، وأقيم 22 مشروعا بقرى الفرافرة، إلى جانب 67 بالخارجة، و20 مشروعا فى قرى مركز بلاط، فضلًا عن 17 مشروعا بقرى مركز باريس.

وقال مصدر مسئول، إنه من المتوقع رفع سقف التمويلات إلى 2 مليار جنيه خلال العام الحالى، لاسيما وأن المحافظة تتلقى دعمًا كبير من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية التى توفر التمويل للوادى الجديد.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قالت فى مؤتمر صحفى أواخر ديسمبر الماضى، إن محافظة الوادى الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل اللائق، مشيرة إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 153 مشروعًا، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2021/2020، 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة %21 عن خطة عام 2020/2019.

يشار إلى أنه تم مؤخرًا تطوير مجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 45 ثلاجة حفظ للتمور بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة فى استثمار زراعة النخيل، وزيادة الصادرات، من خلال التنوع فى خطوط الإنتاج.

وتنفذ شركة أبو طرطور، مشروع حامض الفوسفوريك، الهادف إلى إنشاء وإدارة مصنعين لإنتاج حامضى الكبريتيك والفوسفوريك، على مساحة 561 ألف مربع بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ومتوقع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالى 10 آلاف فرصة.