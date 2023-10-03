الواثق بالله: وزير التجارة التركي سيزور مصر 28 أكتوبر على رأس وفد من الشركات

قالت يحيى الواثق الله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن وزير التجارة التركي سيزور مصر في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري على رأس وفد من الشركات لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري.

أضاف في تصريحات خاصة لـ”المال”أنه جاري الإعداد لزيارة الوفد من الجانب التركي وكذلك كافة التفاصيل المتعلقة بعدد الشركات المشاركة و برنامج الزيارة .

وفي سياق متصل ، قال إن وزير التجارة المصري أحمد سمير سيزور تركيا لحضور مؤتمر الاستثمار التركي الافريقي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

جاءت التصريحات على هامش المؤتمر الاستشاري للمستثمرين الأتراك العاملين بمصر والذي نظمته السفارة التركية بالقاهرة مساء اليوم.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كان زار للعاصمة التركية أنقرة أوائل أغسطس الماضي ، وكانت أول زيارة لوزير التجارة لدولة تركيا منذ 10 سنوات.

واستهدفت الزيارة وقتها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

وأجرى سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيره التركي للارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجارى والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

وعقد الوزير لقاءاتٍ مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة فى مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولى زيرات بنك التركى.