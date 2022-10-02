الودائع بالعملة الأجنبية ترتفع إلى 882 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022

أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي المصري زيادة إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية من 871.071 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو الماضي، إلى 882.016 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 10,945 مليار جنيه.

كما كشفت تقارير البنك المركزي انخفاض في قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية من 245.712 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي، إلى 241.144 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، بانخفاض بلغ بنحو 4.568 مليار جنيه.

وسجلت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الحكومي إنخفاضًا من 14.511 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، إلى 12.093 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضي، .

كما إنخفضت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص من 159.277 مليار جنيه من يوليو الماضي، إلى 153.342 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.