الهيثم أمينا.. وعليوة يفوز بالصندوق بانتخابات هيئة مكتب مهندسي أسيوط

رحاب صبحىفاز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، فى انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية، للمرة الثانية على التوالي، كما فاز بمنصب أمين الصندوق، المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، للمرة الثالثة على التوالي.وأكد المهندس

رحاب صبحى



فاز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، فى انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية، للمرة الثانية على التوالي، كما فاز بمنصب أمين الصندوق، المهندس عبد العاطي فتح الله عليوة، للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب المهندسين بأسيوط، أن حالة التوافق والانسجام التي يشهدها المجلس الحالي، كان لها أكبر الآثر في تشكيل هيئة المكتب بالتزكية، مشيدًا بذلك التوافق والذي سوف ينعكس بالإيجاب لخدمة جموع المهندسين وأسرهم.

وعقد مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أمس، أولى اجتماعاته بالتشكيل الجديد، عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن فوز المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، بمنصب النقيب بـ 777 صوتا بنسبة نجاح تقارب 70 %، ونجح المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الحالي، بالفوز باكتساح بأول مقعد من مقعدي شعبة مدني بالنقابة الفرعية، حيث حصل على 753 صوتًا بفارق 366 صوتًا عن أقرب منافسيه الناجحين، بينما نجح المهندس عبد الله فتحي هشام، في حصد المقعد الثاني بالشعبة بإجمالي أصوات بلغت 417 صوتًا، وفي شعبة عمارة بالنقابة الفرعية بأسيوط، فازت المهندسة فاطمة عبد الحليم أحمد، بالمقعد الأول بـ 719 صوتًا، ونجح المهندس محمد فؤاد صادق، في الفوز بالمقعد الثاني، حاصداً 515 صوتًا، وفي شعبة كهرباء فاز المهندس مصطفى مرسي تليتي بـ576 صوتًا، وحصد المهندس عبد الناصر أمين معروف المقعد الثاني بالشعبة بـ558 صوتًا، كما فاز المهندس أحمد محمد خليل عضو مجلس الإدارة الحالي، في حجز ذات المقعد الذي يشغله منذ 4 أعوام بـ498 صوتًا.



