الهيئة الوطنية للانتخابات: 25 سبتمبر إعلان جدول الانتخابات الرئاسية

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان جدول الانتخابات الرئاسية يوم 25 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائي كامل والهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وفقا للدستور

جاء ذلك مؤتمر صحفي أجراه مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ومتابعة ممثلي المجتمع المدني ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية.



وشدد فى التزام مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابي وفق القانون.. مشيرا إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية.



وأعرب عن أمله في أن تخرج انتخابات الرئاسة المقبلة بالصورة والمضمون اللائق باسم مصر وشعبها العظيم.. مطالبا كافة المنظمات الدولية التي تريد الاشتراك في متابعة العملية الانتخابية بتقديم طلباتها إلى الهيئة.



وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية ضرورة التزام الحياد والموضوعية المنصوص عليها، وفق ضوابط العملية الانتخابية وقرارات الهيئة.

قرار جمهوري بإعادة تشكيل الهيئة اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل



وقال إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات، وله كل الحق وحده في اختيار رئيسه.

وأكد أن الهيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون وتختص دون سواها بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداءً من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها، وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذها، بالاشتراك مع كافة الوزارات والجهات والأجهزة ذات الصلة، وفقا لما تقتضي أحكام الدستور والقانون، فضلا عن قيام الهيئة بدورها في النظر بالتظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ، في ضوء ما كفله الدستور والقانون لكل ذي صفة بمن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة، من خلال اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.



وأضاف أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، حيث سيتقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بمراجعة كافة الطلبات؛ للتأكد من مدى استيفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط.



وأوضح أن الهيئة ستعلن بعد ذلك الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية، وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة؛ لعرض برامجهم على جمهور الناخبين.



وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة، وفقا للمعايير الدولية والوطنية، تحت إشراف قضائي كامل، إعمالا لنص الدستور والقانون، فضلا عن أنها ستتيح للمرشحين جميعا أن يكون لديهم مندوبون عنهم في سائر اللجان الفرعية والعامة، وحضور وقائع فرز صناديق الاقتراع، علاوة على السماح بمتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية للعملية الانتخابية، بعد استيفاء الإجراءات الإدارية في هذا الشأن.



وقال إنه سيتم السماح لمندوبي وممثلي الصحافة والإعلام المحلي والإقليمي والدولي داخل مصر وخارجها بمتابعة العملية الانتخابية برمتها من أولها إلى آخرها.. مطالبا كافة المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية بالإسراع في القيد في قاعدة البيانات الموجودة لدى الهيئة لاستمرار القيد حتى دعوة الناخبين.



وثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بيان أمانة الحوار الوطني بشأن انتخابات الرئاسة، مؤكدا التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.



وأكد أن الهيئة الوطنية تهيب بسائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة والمؤسسات الصحفية والإعلامية أن تلتزم الحياد والموضوعية المنصوص عليها بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وضوابط الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون وقرارات الهيئة في هذا الشأن، وأن تكفل فرصًا متساوية لجميع المرشحين لتقديم عرض برامجهم ورؤاهم ومقترحاتهم أمام الشعب المصري.



وأهاب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالمؤسسات الإعلامية والصحف المصرية والأجنبية، الالتزام بالضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع عدم نشر أي أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية، وسيتم تطبيق القانون في حالة رصد أي تجاوز أو مخالفة.



وتابع: أن الهيئة تؤكد على الحياد الإيجابي لكل مؤسسات وأجهزة الدولة، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون خلال العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي يكفلها الدستور والقانون للهيئة في حالة رصد أي صورة من صور التجاوز في هذا الشأن.



وأضاف أن الهيئة الوطنية تابعت ما تم تناوله خلال الفترة السابقة من محاولات البعض التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل الإعلان عن الجدول الزمني الانتخابي، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، كما لن تسمح الهيئة بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه ذلك العرس الديمقراطي والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن.



وتم عرض فيلم تسجيلي عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أكد أن الهيئة دائمة ومستقلة بذاتها ولا سلطان عليها، حيث تشكلت طبقا للدستور الذي وافق عليه الشعب في عام 2014، مع مراعاة كافة المعايير الدولية.

تحديد بنكي “الأهلي” و”مصر” لفتح حسابات الحملات الانتخابية ومعرفة مصادر التمويل وأوجه الصرف



وأوضح مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة مكونة من مجلس إدارة يضم 10 قضاة متفرغين تماما، ويعاونهم جهاز تنفيذي يضم كفاءات مختلفة لها خبرة كبيرة في مجال إدارة الانتخابات، وأن الهيئة مسؤولة عن إدارة الاستفتاءات وكل أنواع الانتخابات في مصر وتحديدا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية حتى إعلان النتيجة الانتخابية بكل دقة ونزاهة وشفافية، لكي تتم الانتخابات بشكل ديمقراطي سليم يليق بالمواطن المصري سواء كان ناخبًا أو مرشحًا.



واستعرض مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، صفحة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخاصة بالهيئة، مشيرا إلى أنها منصة تواصل اجتماعي فعالة ومهمة تم تفعيلها بالفعل والتعاقد مع جهة تختص بإدارة الصفحة لإمكانية التواصل وتلقي الشكاوى للرد عليها.



وأوضح أنه تم التعاقد مع جريدتي “الأخبار والجمهورية” لنشر القرارات التي يستوجب القانون نشرها في جريدتين واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.



وحول التجهيزات اللوجيستية للانتخابات.. قال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إنه تم التعاقد على كميات من الحبر الفوسفوري اللازمة للانتخابات الرئاسية في 2024، مع مراعاة الشروط الصحية حرصا على المواطنين.



وتطرق إلى أن المستلزمات اللوجستية تضم أيضا الصناديق الخاصة بالاقتراع، والختم الخاص برئيس اللجنة، والحقيبة التي توضع فيها كافة أوراق العملية الانتخابية، والسواتر أثناء الاقتراع السري المباشر، كما تم رفع كفاءة الطابعات الخاصة بعملية التأييدات للسهولة واليسر ودعمها بكافة الأحبار.



وتابع أنه تم تجهيز مكان لتلقي أوراق الترشح بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم إجراء معاينة ميدانية بالفعل على مقرات التي تستخدم في المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية وهي 10 آلاف و85 مركزا انتخابيا.



وحول قواعد البيانات.. قال إنها ملك للهيئة الوطنية للانتخابات ويتم تحديثها كل فترة من الأحوال المدنية ووزارة الصحة ويتم بثتها على موقع الهيئة، وإن كل من يبلغ من العمر 18 عامًا له حق التصويت.



وبخصوص برامج إدارة قواعد بيانات المشرفين على العملية الانتخابية.. قال بنداري إنه تم رفع كفاءة البرامج لتتيح للمشرف على العملية الانتخابية من أعضاء الهيئات والجهات القضائية الاستعلام عن مقر لجنته وإخطاره بها بكل سهولة.



وفيما يتعلق ببروتوكولات التعاون والاتفاقيات التي تم إبرامها بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.. أوضح أنه تم توقيع بروتوكول مع البريد المصري، نظرا لانتشار مكاتبه ووسائل الانتقال وسرعة وصول سياراته لمكاتب الشهر العقاري؛ لنقل اللوجستيات المتعلقة بها.



وأشاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، بالبروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المستهدف لنا هو توعية وتثقيف المواطن وسيتم استغلال هذا البروتوكول للوصول إلى الأسر المصرية عن طريق الرائدات الريفيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال “إنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي للرائدات الريفيات البالغ عددهن تقريبا 15 ألف رائدة على مستوى الجمهورية وبحوزة كل رائدة 400 أسرة، حيث سنقوم بتدريب الرائدات على دور المواطن في مباشرة حقوقه السياسية والمستهدف ليس فقط المواطن البالغ، ولكن الطفل أيضا.



وأضاف أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يقوم بإمدادنا بالمعلومات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حتى يتم الوصول إلى ذوي الإعاقة، وتوفير الأماكن المناسبة لهم، وإتاحة مباشرة حقوقهم السياسية.



وأكد أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق على أن يتم تحديد (البنك الأهلي المصري) و(بنك مصر) ليفتح المرشحون بهما حساباتهم الخاصة للحملات الانتخابية، حتى يتم متابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادر التمويل ومصادر الصرف، وذلك وفقا للقانون.



وأوضح أنه تم وضع خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين في العملية الانتخابية ممن لم يسبق لهم المشاركة من قبل؛ لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان.



وبالنسبة لطرق التواصل مع الهيئة.. قال إنها تتم من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإكتروني وهي متاحة طوال العام دون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية، أما في حالة وجود استحقاق انتخابي يتم تفعيل رقمي (141 و5151)؛ وذلك لتيسير وصول الناخب إلى لجنته عبر التواصل معنا.



وكشف بنداري عن أن يوم 25 سبتمبر الجاري سيشهد اجتماعًا للهيئة الوطنية للانتخابات سيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإعلان عن بداية العملية الانتخابية والجدول المنظم لهذا الأمر، على أن يتبعه مؤتمر صحفي في اليوم ذاته؛ ليعلن خلاله رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية.



وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات لكافة الناخبين، وستعمل على مراعاة تجهيز الأماكن المناسبة في اللجان التي سيدلي بها كبار السن وذوي الإعاقة على أن تكون هذه اللجان في الدور الأرضي، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات التي تمكن الناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.



ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، كافة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن صوت المواطن في العملية الانتخابية سيصل مثلما أدلى به في الورقة الانتخابية.



وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع كان، مشيرا إلى أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور، موضحا أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات، والتي من بينها ما تتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.



وحول إمكانية استخدام التصويت الإلكتروني.. أكد بنداري أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي طعن، مشيرا إلى أن الهيئة تبتعد عن استخدام وسيلة التصويت الإلكتروني خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات، فضلا عن ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري.



وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة مستقلة بقوة القانون والدستور، الذي كفل لها كل الحق، وأن كل جهات الدولة تأتمر بأوامر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء العملية الانتخابية، مبينا أن كافة أجهزة الدولة على علم بهذا الأمر والقانون أناط بها هذا الأمر.



وردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حول ما ينص عليه قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تشكيل مجلس إدارتها ومدة عمله، وعما إذا كان هناك تعديل مرتقب أو إعادة تشكيل لمجلس إدارة الهيئة؟.. أوضح بنداري، أن القانون وضع الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة لها تشكيل قضائي مكون من 10 أعضاء (قاضيان من محكمة النقض، قاضيان من محاكم الاستئناف، قاضيان من مجلس الدولة، مستشاران من هيئة قضايا الدولة، ومستشاران من النيابة الإدارية).



وأضاف أنه “في أول الإنشاء ابتغى المُشرع أن يحدث في أول تعيين لمجلس الإدارة، اجتزاء 3 سنوات ويحدث اقتراع ما بين الأعضاء، حيث يغادر 5 أعضاء ويتقدم الـ 5 الآخرون للجلوس خلال الفترة المحددة، وبعد أول اقتراع يتم احتساب 6 سنوات لكافة الأعضاء بمعنى أن يستكمل الخمس الأعضاء الذين تبقوا في الجلوس 3 سنوات أخرى لتصبح المدة 6 سنوات”.



وتابع: أنه “تم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في شهر يونيو السابق، وتولى المستشار وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات وبصحبته مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس الإدارة، وذلك إثر وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وخلو منصبه، فضلا عن استقالة المستشار فارس سعد، نائب رئيس مجلس الدولة؛ لتعيينه بالمجلس الخاص بمجلس الدولة”.



ونوه إلى أنه سيتم صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى، وسيتم إضافة 5 من أعضاء الهيئات والجهات القضائية لمجلس الإدارة بتشكيل جديد اعتبارا من 9 أكتوبر.