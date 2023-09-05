الهيئة الوطنية للانتخابات توافق على جميع طلبات المتابعة الإعلامية المستوفية إجراءات القيد

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، على جميع طلبات وسائل الإعلام التي استوفت إجراءات القيد القانونية.

وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة رقمي 22 و23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.



وعقد مجلس إدارة الهيئة “، اجتماعًا اليوم لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.



وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.