الهيئة الوطنية للإعلام تكشف عن تعاون إعلامي بين مصر والصين

رحاب صبحى استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك في إطار التعاون الإعلامي بين مصر والصين ، وفداً إعلامياً صينياً برئاسة المستشار الإعلامي لسفارة الصين "لي دونج" حيث تم مناقشة سبل أوجه التعاون الإعلامي في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وأكد زين علي أهمي

رحاب صبحى



استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك في إطار التعاون الإعلامي بين مصر والصين ، وفداً إعلامياً صينياً برئاسة المستشار الإعلامي لسفارة الصين “لي دونج” حيث تم مناقشة سبل أوجه التعاون الإعلامي في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد زين علي أهمية تفعيل التعاون التقني والتكنولوجي ومدي مساهمة الجانب الصيني لرفع كفاءة الاستديوهات وأيضاً تفعيل التعاون الثقافي والبرامج الإقتصادية والتبادل الأخباري والتدريب بين البلدين وتحقيق هذا التعاون علي أرض الواقع بما يحقق المصلحة بين الجانبين.

وأوضح رئيس الوفد الصيني، أهمية تفعيل التعاون الذي حقق نتائج ممتازة تحت رعاية رئيس الوطنية للإعلام ونسعي إلي تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة في مختلف أوجه التعاون الإعلامي ، وأثني رئيس الوفد بحفاوة الإستقبال ووجه الدعوة لرئيس الوطنية للإعلام لزيارة المحطة العامة للإذاعة والتليفزيون الصينية.

وقام الوفد خلال الزيارة بلقاء كلا من رئيس قطاع الإذاعة نادية مبروك ورئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين كما تفقد الوفد الصيني الاستديوهات المرئية والمسموعة بالوطنية للإعلام.

وضم الوفد الصيني عدد من المسئولين ومنهم مديرة المكتب الإعلامي لسفارة الصين ومسئول الدبلوماسية من المكتب الإعلامي لسفارة الصين، ومن اذاعة الصين الدولية نائب رئيس اذاعة الصين الدولية وعضو اللجنة التحريرية ومدير إذاعة آسيا وإفريقيا ومدير ادارة مركز الاعلام الرقمي ونائب مدير إدارة العبري ومدير المكتب الاقليمي ومساعد مدير المكتب الاقليمي ومراسل بالإذاعة.



