الهيئة الوطنية للإعلام تطلق قناة اقتصادية وأخرى للأفلام الأجنبية

رحاب صبحى قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"المال" إن الهيئة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق قناة أفلام أجنبية جديدة باسم Nile Movie، ستعتمد على ما هو متوافر حاليًا من أفلام في مكتبة التلفزيون، إضافة إلى أفلام جديدة سيتم شراء حقوق عرضها خصيصًا لهذه القناة. كما أكد زي

رحاب صبحى



قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى تصريحات خاصة لـ”المال” إن الهيئة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق قناة أفلام أجنبية جديدة باسم Nile Movie، ستعتمد على ما هو متوافر حاليًا من أفلام في مكتبة التلفزيون، إضافة إلى أفلام جديدة سيتم شراء حقوق عرضها خصيصًا لهذه القناة.

كما أكد زين أنه يعقد حاليًا اجتماعات بين الهيئة ووكالة الأخبار للإعلان وشركة مصر المقاصة للتحضير لإطلاق قناة “نايل اقتصاد”، وهى قناة اقتصادية متخصصصة، من خلال شركة تحمل اسم الإعلام الاقتصادي، وهى شركة ثلاثية سيتم إشهارها من خلال هيئة الاستثمار.

من جانبه، أوضح خالد السبكى، مدير عام بالقطاع الاقتصادى بماسبيرو أنه سبق أن طرحت فكرة إطلاق فناة اقتصادية أثناء الثورة، وكان للمخرج محمد عليوة الفضل فى طرحها، وكان من المفترض أن تكون قناة اقتصادية متخصصة تهتم بالأحداث اليومية للبورصة، لكن لم ينفذ هذا المشروع، مؤكدًا أن إطلاق هذه القناة الاقتصادية الآن سيفيد سوق المال، ويرشد المشاهد فى كيفية التعامل مع البورصة.

وعن إطلاق قناة NILE MOVIE قال السبكى: إن الفكرة غير جيدة وليس بها جديد، وهناك فقر فى التفكير، وكان يجب تطوير ماسبيرو بأشياء أخرى أولى بالاهتمام.