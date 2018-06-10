الهيئة الوطنية للإعلام: بث 22 مباراة في كأس العالم أرضياً

وكالات:أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء الأحد، أن شاشات الهيئة ستعرض 22 مباراة من بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018) عبر البث الأرضي.وقالت الهيئة، في بيان، إنه إنطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات منتخبه الوطني بكأس العالم فقد خاطب حسين زين رئيس

وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء الأحد، أن شاشات الهيئة ستعرض 22 مباراة من بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018) عبر البث الأرضي.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه إنطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات منتخبه الوطني بكأس العالم فقد خاطب حسين زين رئيس الهيئة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم ٦ يونيو الجاري للحصول على ٢٨ مباراة بما في ذلك مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد، على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين.

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تتلق أي رد من الفيفا على الطلب، ولذلك سعت للحصول على حق المواطن المصري وفقا للقوانين والأعراف الدولية، حيث تم مخاطبة جهاز حماية المنافسة وشرح الأمر له فقرر الجهاز في جلسته المنعقدة اليوم الأحد طبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وعدد من المباريات، وبذلك يحق للوطنية للإعلام عرض 22 مباراة عبر البث الأرضي.

بدوره، قرر حسين زين بث المباريات على التليفزيون المصري بثا أرضيا حفاظا على حق المواطن المصري في مشاهدة منتخبه الوطني لكرة القدم والاستمتاع بها، متمنيا التوفيق للمنتخب المصري في مشواره بكأس العالم ومشاهدة ممتعة لعشاق وجماهير الكرة المصرية.