«الهيئة الوطنية» تعلن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب غدا

شهدت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الثانية التي جرت بـ 9468 لجنة فرعية، في 13 محافظة

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، في الرابعة من عصر الغد، بمسرح التلفزيون بماسبيرو.

وشهدت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة الثانية التي جرت بـ 9468 لجنة فرعية، في 13 محافظة وهي «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ، أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

ووفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، تلقي الهيئة كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية.

كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، لافتا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وشدد رئيس “الوطنية للانتخابات”، على أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وسبق أن أعلنت الهيئة أنها “لم تتلق شكاوى تؤثر على نزاهة التصويت، والعملية الانتخابية سارت بانتظام في غالبية اللجان”، وقررت الخميس الماضي، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من آخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

يتنافس على مقاعد النظام الفردي في المرحلة الثانية، 2085 مرشحا في حوالي 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة 284 مرشحًا أساسيًا يتنافسون في دائرتين.

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية جرت الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب، سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.

وفازت القائمة الوطنية بدائرتي غرب الدلتا ووسط وجنوب الصعيد، وجرى حسم 32 مقعدا بالجولة الأولى.

ينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ل مجلس النواب على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة، ويعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة أن يفوز أعضاء القائمة جميعا إذا ما حصلت على أكثر من 50 في المائة من الأصوات على كل المقاعد المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية.

انتخابات المرحلة الأولى كانت في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر الماضي في الخارج، ويومى 24 و25 من الشهر نفسه في الداخل.

بلغ إجمالي عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليونا و 719 ألفا و 224 أدلى بصوته منهم 9 ملايين و69 ألفا 728 ناخبا، بنسبة حضور بلغت 28.6%.

وفاز 32 مرشحا بشكل نهائي، بالنظام الفردي في المرحلة الأولى بشكل نهائي ويتبقى 110 آخرون لجولة الإعادة، وفازت القائمة الوطنية بقطاعي جنوب ووسط الصعيد وغرب الدلتا.

ومن المنتظر أن تجرى الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويتنافس المرشحون في انتخابات مجلس النواب ، على 568 مقعداً في مجلس النواب يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

ويخوض أكثر من أربعة آلاف شخص الانتخابات في المرحلتين على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا، في المقابل، هناك أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، يتنافسون على المقاعد المخصصة للقوائم.

ويشارك في الانتخابات نحو 36 حزبا، وتتميز هذه المنافسة عن سابقتها بمشاركة أحزاب معارضة، أبرزها التجمع، والعيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.