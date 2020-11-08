الهيئة الوطنية : بدء الفرز الأولي في اللجان الفرعية لانتخابات النواب والنتيجة منتصف نوفمبر

الهيئة تؤكد أنها الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية من اننتخابات مجلس النواب والمحدد لها يوم 15 نوفمبر الجارى

بدأت أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2020، وعددها 9468 لجنة، عقب غلق باب التصويت في أخر أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان 2021 فى التاسعة مساء اليوم الأحد، والتى جرت فى 13 محافظة على مدار يومين.

وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا فى الفرز فى حضور أمناء اللجنة ومندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين الموجودين في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتائج النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب والمحدد لها يوم 15 نوفمبر الجارى، وأن ما يتم إعلانه باللجان الفرعية أو اللجان العامة هى مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات له اليوم، إلى متابعة الهيئة عن كثب عمليات التصويت منذ الصباح الباكر ولم ترصد أى مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، وتلقت مجموعة من الاستفسارات أغلبها تدور حول الاستعلام عن اللجان، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالرد على كافة الاستفسارات.

في سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى إلى رحمة الله تعالى محمد السعيد عبدالقادر الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر ب محافظة الدقهلية الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت.

وأكدت الهيئة صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة، بعد وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.