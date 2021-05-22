استثمار

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع هندسة «عين شمس» 

للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات
أحمد اللاهوني 10:51 م, السبت, 22 مايو 21 10:51 م, السبت, 22 مايو 21

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وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس للاستفادة من خبراتها العملية والتطبيقية فى تنفيذ المشروعات باعتبارها بيت خبرة فى العديد من المجالات والتخصصات الهندسية ، وذلك بحضور اللواء أ ح إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

يأتى ذلك استمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتبادل الخبرات العلمية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

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ويتضمن البروتوكول تدريب طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى مواقع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التابعة للهيئة الهندسية والإستفادة من الخبرات فى تنسيق التعاون للوصول لتلك الأهداف حيث تعمل الهيئة وفق رؤية علمية وتطبق أحدث التقنيات العالمية فى مشروعاتها .

كما يتضمن تدريب أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التقنيات الحديثة فى المجالات الهندسية المختلفة التى تتصل بنطاق عمل الهيئة من خلال دورات تدريبية مركزة فى مجال الدعم الفنى والإستشارات الهندسية ، وكذلك التصميم الإنشائى والدراسات الكهروميكانيكية ، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة التدريبية والملكية الفكرية .

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يأتى ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بخطة التنمية الشاملة بمصر ويدعم أجهزة الدولة المختلفة فى تنفيذها .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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