الهيئة الهندسية تنفذ 13 مشروعا في القطاع الطبي

بدور ابراهيم نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 13 مشروعا فس مجال الرعاية الصحية منذ 30 يونيو 2013، وفقا لتقرير أصدرته اليوم. وفيما يلى بيان بالمشروعات التى نفذت باشراف الهيئة الهندسية فى مجال الرعاية الصحية: مدة التنفيذ

بدور ابراهيم نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 13 مشروعا فس مجال الرعاية الصحية منذ 30 يونيو 2013، وفقا لتقرير أصدرته اليوم. وفيما يلى بيان بالمشروعات التى نفذت باشراف الهيئة الهندسية فى مجال الرعاية الصحية:

مدة التنفيذ التصنيف مكونات المشروع إسم المشروع م إلى من 15 / 9 / 2016 6 / 6 / 2015 رعاية صحية معهد معهد القلب القومى (المرحلة أولى – مرحلة ثانية) 1 27 / 4 / 2015 27 / 4 / 2014 رعاية صحية رفع كفاءة وتطوير مستشفي رفع كفاءة وتطوير مستشفي المطرية التعليمي 2 27 / 4 / 2015 27 / 4 / 2014 رعاية صحية مبني العيادات الخارجية إنشاء مبني العيادات الخارجية لمستشفي المطرية 3 28 / 4 / 2015 28 / 10 / 2014 رعاية صحية مستشفى كفر سعد مستشفى كفر سعد بدمياط 4 28 / 4 / 2015 28 / 10 / 2014 رعاية صحية مجمع الجلاء الطبى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة 5 30 / 11 / 2016 1 / 4 / 2014 رعاية صحية مراكز أورام إنشاء مراكز أورام بمستشفيات القوات المسلحة عدد (8) مركز 6 31 / 1 / 2015 1 / 2 / 2014 رعاية صحية عدد (78) وحدة صحية تنفيذ عدد (78) وحدة صحية ( تمويل الجانب الإماراتى ) 7 31 / 3 / 2015 1 / 3 / 2014 رعاية صحية 55 وحدة صحية و مركز طبي إنشاء 55 وحدة صحية و مركز طبي

(بروتوكول وزارة الصحة) 8 2 / 2015 4 / 2014 رعاية صحية عدد 4 مستشفى تطوير و رفع كفاءة عدد 4 مستشفى

( ناصر – الفشن – ببا – قسم الحروق ببنى سويف العام ) 9 13 / 12 / 2015 10 / 2014 رعاية صحية مستشفى بنى سويف العام رفع كفاءة وتطوير مستشفى بنى سويف العام ( المرحلة الأولى ) 10 30 / 6 / 2015 27/ 4 / 2014 رعاية صحية عدد ( 36 ) مستشفى رفع كفاءة عدد ( 36 ) مستشفى

على مستوى محافظات الجمهورية 11 1 / 10 / 2014 1 / 8 / 2013 رعاية صحية مستشفى 6 أكتوبر العسكرى مستشفى 6 أكتوبر العسكرى 12 1 / 2 / 2016 1 / 8 / 2013 رعاية صحية المجمع الطبى العسكرى تطوير المجمع الطبى العسكرى بكوبرى القبة 13