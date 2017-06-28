اقتصاد وأسواق

الهيئة الهندسية تنفذ 13 مشروعا في القطاع الطبي

بدور ابراهيم نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 13 مشروعا فس مجال الرعاية الصحية منذ 30 يونيو 2013، وفقا لتقرير أصدرته اليوم. وفيما يلى بيان بالمشروعات التى نفذت باشراف الهيئة الهندسية فى مجال الرعاية الصحية: مدة التنفيذ
6:28 م, الأربعاء, 28 يونيو 17 6:28 م, الأربعاء, 28 يونيو 17

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بدور ابراهيم

نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 13 مشروعا فس مجال الرعاية الصحية منذ 30 يونيو 2013، وفقا لتقرير أصدرته اليوم.

وفيما يلى بيان بالمشروعات التى نفذت باشراف الهيئة الهندسية فى مجال الرعاية الصحية:

مدة التنفيذ

التصنيف

مكونات المشروع

إسم المشروع

م

إلى

من

15 / 9 / 2016

6 / 6 / 2015

رعاية صحية

معهد

معهد القلب القومى (المرحلة أولى – مرحلة ثانية)

1

27 / 4 / 2015

27 / 4 / 2014

رعاية صحية

رفع كفاءة وتطوير مستشفي

رفع كفاءة وتطوير مستشفي المطرية التعليمي

2

27 / 4 / 2015

27 / 4 / 2014

رعاية صحية

مبني العيادات الخارجية

إنشاء مبني العيادات الخارجية لمستشفي المطرية

3

28 / 4 / 2015

28 / 10 / 2014

رعاية صحية

مستشفى كفر سعد

مستشفى كفر سعد بدمياط

4

28 / 4 / 2015

28 / 10 / 2014

رعاية صحية

مجمع الجلاء الطبى

مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة

5

30 / 11 / 2016

1 / 4 / 2014

رعاية صحية

مراكز أورام

إنشاء مراكز أورام بمستشفيات القوات المسلحة عدد (8) مركز

6

31 / 1 / 2015

1 / 2 / 2014

رعاية صحية

عدد (78) وحدة صحية

تنفيذ عدد (78) وحدة صحية ( تمويل الجانب الإماراتى )

7

31 / 3 / 2015

1 / 3 / 2014

رعاية صحية

55 وحدة صحية و مركز طبي

إنشاء  55 وحدة صحية و مركز طبي 
(بروتوكول وزارة الصحة)

8

2 / 2015

4 / 2014

رعاية صحية

عدد 4 مستشفى

تطوير و رفع كفاءة عدد 4 مستشفى
( ناصر – الفشن – ببا – قسم الحروق ببنى سويف العام )

9

13 / 12 / 2015

10 / 2014

رعاية صحية

مستشفى بنى سويف العام

رفع كفاءة وتطوير مستشفى بنى سويف العام ( المرحلة الأولى )

10

30 / 6 / 2015

27/ 4 / 2014

رعاية صحية

عدد ( 36 ) مستشفى

رفع كفاءة عدد ( 36 ) مستشفى 
على مستوى محافظات الجمهورية

11

1 / 10 / 2014

1 / 8 / 2013

رعاية صحية

مستشفى 6 أكتوبر العسكرى

مستشفى 6 أكتوبر العسكرى

12

1 / 2 / 2016

1 / 8 / 2013

رعاية صحية

المجمع الطبى العسكرى

تطوير المجمع الطبى العسكرى بكوبرى القبة

13

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