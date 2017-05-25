الهيئة الهندسية تشارك في حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة

شاركت عناصر من المهندسين العسكريين التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل، بتنفيذ أعمال الإزالة للمباني السكنية المقامة على نحو مخالف للقانون بمحافظة القليوبية، وذلك بطريقة النسف الحذر والذي يتم من خلال استخدام دوائر النسف في إزالة الوحدة المخالفة دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين والمنشآت بها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لاستعادتها والإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والمحليات لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة باعتبارها ملكا للشعب المصري.