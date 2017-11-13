الهيئة الهندسية : إنشاء 100 ألف صوبة زراعية قبل يونيو 2018

سنسد حاجة السوق من المنتجات الزراعية.. والباقى سنصدره للخارج أحمد الدسوقى قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة انتهت من إنشاء 20 ألف صوبة زراعية حتى الآن، ومن المقرر إنشاء 80 ألف صوبة زراعية ليصل إجمالى الصوب إلى 100 ألف صوبة زراعية قبل نهاية

سنسد حاجة السوق من المنتجات الزراعية.. والباقى سنصدره للخارج





أحمد الدسوقى

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة انتهت من إنشاء 20 ألف صوبة زراعية حتى الآن، ومن المقرر إنشاء 80 ألف صوبة زراعية ليصل إجمالى الصوب إلى 100 ألف صوبة زراعية قبل نهاية يونيو 2018.

وأشار الوزير، فى مداخلة تليفونية لبرنامج “كل يوم”، إلى أن منتجات هذه الصوب ستسد حاجة السوق، والباقى سيتم تصديره للخارج.

وطالب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإعلامى عمرو أديب بتبنّي حملة لترشيد المياه من قِبل المواطنين خلال الفترة المقبلة.