الهيئة القومية للأنفاق: مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة (LRT) غدا

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة (LRT) بشكل متواصل من مساء غدا الخميس وحتى صباح بعد غدا الجمعة، وذلك بهدف تسهيل رحلة الذهاب والعودة للركاب من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة والعكس، موضحة أن زمن التقاطر سيكون بواقع قطار كل 15 دقيقة على ان يعود العمل للجدول الطبيعي المعلن للخط بالكامل بدءا من الساعة 6 صباح بعد غدا الجمعة.

يأتي ذلك بتوجيهات من وزارة

وبالتنسيق مع شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق: ”مد ساعات التشغيل في قطار العاصمة (LRT) بسبب استقبال العاصمة الإدارية حفلا خاصا للموسيقي مساء غدا الخميس، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمات للعملاء من محبي الموسيقى والفنون، وفي إطار تنشيط المشهد الثقافي بمصر“.

وقالت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بأنها تسعى دائما للتفاعل مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتقديم مستوى عالمي من الخدمات لركابها.